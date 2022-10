La finale du Belcar de Zolder à la sauce American Nascar

C'est ce week-end que se dispute, sur le circuit de Zolder, la finale du championnat Belcar dont la renaissance, sans les petits protos et en période de crise, n'a pas été aussi évidente que prévu. Et comme le veut la tradition, cette dernière manche de la saison qui se déroulera sur 125' dimanche à partir de 15h aura pour cadre l'American Festival accueillant la Nascar européenne.

Une bonne vingtaine d'autos est attendue pour ce qui devrait être la consécration au niveau du titre absolu de l'Audi R8 LMS GT2 de Bert et Stienes Longin associés à Pieter Guelinckx. Malgré son absence lors de la dernière manche au Nürburgring, le trio vainqueur des 24H de Zolder possède toujours 19,5 points d'avance au championnat alors qu'il en reste 37 à distribuer. Sauf abandon ou catastrophe, ce sera donc dans la poche pour la GT aux anneaux nettement supérieure en performances pures par rapport aux Lamborghini Supertrofeo et aux Porsche 992 Cup.

Du côté de la Nascar où le peloton a désormais atteint une trentaine de voitures, nos compatriotes sont moins nombreux que d'habitude avec seulement trois Belges en Pro face aux Allon Day (favori pour sa propre succession), Alexander Graff, Romain Iannetta ou encore Sebastian Bleekemolen. On note la présence des habitués Pol Van Pollaert (PK) et Marc Goossens (Speedhouse), mais surtout le retour à la compétition d'Anthony Kumpen. Après quatre ans de suspension de licence pour dopage, le coq hasseltois est bien décidé à refaire parler la poudre. A bientôt 44 ans, l'ex-champion Nascar et Belcar s'est beaucoup entraîné. Il dit toujours tourner dans les chronos des meilleurs et visera d'emblée le podium au sein de sa propre équipe.