Gasly confirmé chez Alpine, de Vries chez AlphaTauri

Comme c'était attendu depuis plusieurs jours, Pierre Gasly rejoindra l'écurie Alpine et son compatriote Esteban Ocon pour former une duo 100% français au sein d'une équipe tricolore. C'est une première depuis le Grand Prix d'Australie et l'association entre Olivier Panis et Franck Lagorce qui avait succédé à Eric Bernard. Gasly a signé un contrat pluriannuel avec la formation basée à Enstone.

Pour le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020, rejoindre une écurie d'usine est un passage capital dans sa carrière, lui qui se sentait à l'étroit chez AlphaTauri et qui voyait son horizon bouché pour une promotion chez Red Bull. Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que Pierre représente le Groupe Renault puisqu'il avait effectué une pige chez Renault-e.dams en Formula E il y a cinq ans.

"Je suis ravi de rejoindre la famille Alpine et d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière en Formule 1. Piloter pour une équipe française offre un sentiment particulier. Je connais les points forts d'Alpine pour avoir couru contre eux ces deux dernières années et leurs progrès et ambitions sont clairement impressionnants. Je tiens à remercier Red Bull, car cela marque la fin d'une aventure commune de neuf ans. C'est grâce à leur confiance et à leur soutien que je suis devenu pilote de F1 et nous avons accompli quelque chose de spécial avec AlphaTauri au cours des dernières années. Pour l'avenir, je veux donner le maximum et mettre toute mon expérience à profit pour me battre pour des podiums et contribuer à la conquête des titres mondiaux d'Alpine"

La signature de Gasly signifie de facto que Nyck de Vries ira chez AlphaTauri en 2023. Le Néerlandais, dont la cote a grimpé en flèche après un remarquable Grand Prix d'Italie pour le compte de Williams, épaulera Yuki Tsunoda l'an prochain. Pour l'ancien champion de Formule 2 et de Formula E, rejoindre Faenza est de loin de la meilleure opportunité possible pour ses débuts en F1.

"Je tiens à remercier Red Bull et l'équipe pour m'avoir donné l'opportunité d'être titulaire en F1", commente Nyck. "Après la Formule 2, j'ai pris un chemin légèrement différent avec le sport automobile, mais la F1 a toujours été mon rêve et je suis reconnaissant de pouvoir le réaliser. J'ai eu beaucoup d'occasions d'essayer des monoplaces en configuration 2022 cette année et je pense que cela m'a mis dans une excellente position pour la saison à venir, j'espère que cela m'a aidé à me préparer en vue du futur. Ayant passé la plupart de mon adolescence en Italie pour le karting, c'est génial de rejoindre une équipe italienne, qui a déjà un véritable esprit de famille. Je suis impatient de rencontrer tout le monde et de commencer à développer notre relation avant la prochaine saison"

L'osmose parviendra-t-elle à prendre en Gasly et Ocon ? De Vries réussira-t-il à faire oublier son prédécesseur ? Deux nouvelles inconnues passionnantes pour la prochaine campagne.