Stoffel Vandoorne : "Je défendrai mon titre en Formula E avec DS Team Penske"

Stoffel, à quand remontent vos négociations avec DS Team Penske ?

« Un petit moment déjà. En fait, dès que j'ai su que Mercedes arrêtait son programme en Formula E , mon objectif était de trouver une équipe répondant aux mêmes standards, avec laquelle je pourrais jouer les victoires et le titre. Le palmarès du team plaide en leur faveur avec déjà plusieurs titres pour Jean-Eric Vergne qui sera mon nouvel équipier et Antonio-Félix Da Costa. Mon but sera clairement de défendre mon nouveau N°1 et d'essayer de conserver ma couronne dans la discipline. »

Avez-vous déjà testé avec la nouvelle voiture, la Gen3 prévue pour 2023 ?

« Oui j'ai déjà participé à quelques séances de développement avec DS. La dernière la semaine passée en Espagne à Califat. »

Quelles sont les principales différences avec la Gen2 ?

« Beaucoup plus de puissance puisqu'on passe de 250 à 600 KW avec une régénération désormais au niveau des freins avant. Le châssis est moins large et plus léger. Mais le plus gros changement à mes yeux c'est le passage des pneus Michelin à Hankook. On a moins de grip et c'est donc plus compliqué à régler. J'espère que c'est un premier jet et qu'il y aura une évolution avec des gommes plus robustes. »

Combien y aura-t-il de courses en 2023 ?

« Dix-huit réparties sur quatorze week-ends. »

Avec des concordances de dates avec le Championnat du Monde d'Endurance ?

« Non, plus aujourd'hui. »

Cela signifie que vous pourriez rouler en parallèle en WEC comme votre équipier Vergne avec Peugeot ou avec Penske qui alignera les Porsche officielles?

« Contractuellement j'y suis autorisé, oui. Mais est-ce réellement la bonne chose à faire de passer d'une discipline à l'autre si je veux viser à nouveau le titre ? Je me pose la question. La FE sera en tout cas ma priorité même si l'endurance avec l'arrivée ou le retour de nombreux constructeurs s'annonce très bien dans l'avenir. Même s'il faudra composer avec une BOP ce qui est toujours un peu bizarre... »

Allez-vous conserver votre rôle de pilote réserviste Mercedes F1 ?

« Je ne sais pas encore. C'est toujours en discussions. Le problème est que j'ai déjà roulé deux saisons en F1. Cela m'empêche de rouler en essais libres les vendredis. Je ne suis plus un « rookie ». J'en saurai plus dans les semaines à venir...»