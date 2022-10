ELMS: la finale des Belges en bord de Mer

Débutée non loin de la Méditerranée au Paul Ricard, la saison 2022 de l’European Le Mans Series, pinacle des compétitions européennes d’endurance, s’achève également en bord de cette même mer faisant office de frontière naturelle entre l’Europe et l’Afrique. Sur le merveilleux circuit de Portimao, situé à l’extrême sud du Portugal, nos quatre mousquetaires belges seront de nouveau là pour en découdre et viser la victoire dans leurs catégories respectives.

Tous les regards seront tournés vers Ugo de Wilde et l'Oreca du Mühlner Motorsports. N'ayons pas peur des mots, le binôme belge nous doit une revanche après les promesses non tenues de Spa-Francorchamps où une place sur le podium au général était possible. De Wilde et son équipe ont fait une croix sur la déception spadoise. Progressivement, l'écurie basée dans le zoning de Ster prend ses marques et sa vitesse de croisière. La période de rodage est en train de s'achever et les performances sont là, comme l'atteste le cinquième temps signé par de Wilde lors des essais de jeudi après-midi. "Je me sens vraiment bien à Portimao, explique le Bruxellois. Cette piste m'a souri l'an dernier puisque j'ai remporté la catégorie LMP3. Je ne pense pas à la victoire, mais un top 3 n'est pas exclu."

Toujours dans le rang des protos, Tom Van Rompuy et l’équipe eupenoise DKR Engineering revendiquent clairement la victoire en LMP3, eux qui ont mené dans les Ardennes avant de finir deuxièmes. Venir à bout de la marée de Ligier serait une belle récompense pour la bande à la Duqueine noire et orange.

La bagarre sera de nouveau féroce entre Ferrari, Porsche et Aston Martin en GTE. Après avoir mené jusqu’à 40 minutes de l’arrivée à Spa-Francorchamps, Sarah Bovy et les Iron Dames seront désireuses de marquer l’histoire et de s’imposer. Mais le trio de la Ferrari rose devra se méfier de la Porsche Absolute Racing d’Alessio Picariello. Faut-il rappeler qu’en 2020, le Carolo avait décroché le titre de champion GT sur cette même piste de Portimao. Après avoir renoué avec le podium à domicile, Picariello voudra récidiver sur la terre de ses lauriers, de préférence sur la plus haute marche.

Pour nos quatre Belges, le grand final a sonné.