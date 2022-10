J-M Baert (Comtoyou): "Il y avait une réelle défiance des teams envers Discovery Events"

Le World TCR essuiera un K.O définitif en fin de saison. Ce n'est qu'une demi-surprise, tant la compétition mondiale des voitures de tourisme nageait en eaux troubles. Au-delà des nombreuses polémiques ayant émaillé la série en 2022, le promoteur Discovery Sports Events (ex-Eurosport) emmené par le Français François Ribeiro a surtout perdu la confiance des écuries et des constructeurs engagés dans la série.

Nous sommes rentrés en contact avec Jean-Michel Baert, le patron de l'écurie waterlootoise Comtoyou Racing qui engage quatre Audi RS3 dans la série, qui nous a révélé que la crise était réelle depuis plusieurs mois.

"Il y avait une réelle défiance des teams vis-à-vis de Discovery Sports Events", nous explique-t-il. "Nous faisons front depuis la première manche de la saison, à Pau, un circuit qui ne représente qu'un intérêt relatif pour nous. Nous n'avions, par exemple, aucun calendrier définitif au début de la saison. Pour une série mondiale, cela ne fait pas sérieux. Je peux vous assurer que peu regretteront l'ère Discovery/Eurosport. Nous sommes entrés en contact avec Marcello Lotti, dont la société WSC possède les droits de la catégorie TCR, pour savoir quelle solution il pouvait nous proposer pour 2023... sans avoir DSC dans l'échiquier. Nous voulions une compétition à nouveau centrée autour des écuries et des constructeurs, et non plus autour du promoteur"

Lotti et son équipe n'ont pas tardé à sortir du bois en annonçant le TCR World Tour dont la promotion ne sera donc pas assurée par Discovery. Ce classement inédit attribuera des points aux participants de neuf événements comptant pour des championnats nationaux et continentaux d'envergure. Il devrait y avoir notamment quatre manches en Europe. Les quinze premiers du TCR World Tour seront automatiquement qualifiés pour une super-finale mondiale qui aura lieu en fin d'année et reprendra également les 45 meilleurs pilotes du TCR World Ranking, un classement dénombrant les 1000 meilleures pilotes TCR au monde.

"En résumé, ce TCR World Tour marche sur le même principe que l'Intercontinental GT Challenge", poursuit Jean-Michel Baert. "Les participants à ce classement, dans lequel on devrait retrouver des anciens inscrits au World TCR, se grefferont aux plateaux nationaux et continentaux, ce qui fait que les grilles de départ pourraient rapidement devenir très fournies dans certains cas. Les participants nationaux et continentaux auront également droit à un coefficient pour remonter dans le classement du World Ranking. Chez Comtoyou Racing, nous trouvons l'idée 'canon' et gageons que chez Audi Sport, elle a été accueillie très chaleureusement"

"Des titres chez les pilotes, les teams et les constructeurs seront décernés à l'issue de la neuvième manche de ce TCR World Tour. Les quinze premiers pourront participer, sans obligation, à la super-finale où un super-champion sera désigné. Cette super-finale devrait encore être gérée par Discovery Events en 2023 pour des raisons contractuelles, mais il n'est pas exclu qu'elle change de mains à l'avenir"

Plus de détails sur le TCR World Tour devraient être donnés au cours des prochaines semaines. Mais en attendant, l'idée signée Lotti semble avoir été bien reçue par les "dissidents" du World TCR.