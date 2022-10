Carton plein pour Comtoyou Racing qui rafle tous les titres en TCR Europe !

L'écurie waterlootoise a pu savourer son Grand Chelem à l'issue de la course 1 de Barcelone.

Quatre titres étaient en jeu cette saison en TCR Europe et l'équipe Comtoyou Racing est repartie avec la totale ! Avant d'arriver à la finale du championnat européen de voitures de tourisme qui a lieu ce week-end à Barcelone, la formation dirigée par Jean-Michel Baert était déjà assurée des couronnes Diamond (vétérans) et Trophy (rookies), décrochées respectivement par Viktor Davidovsky et Marco Butti.

Ce samedi, elle s'est assurée du titre pilotes général à l'issue des qualifications, l'Argentin Franco Girolami ne pouvant plus mathématiquement être rejoint. La course 1, où les Audi RS3 de Tom Coronel, Franco Girolami et Fred Vervisch ont signé un tir groupé derrière la Honda Civic de Jack Young, a permis au team waterlootois de définitivement verrouiller la dernière couronne en jeu, celle des équipes. Deux ans après trois titres glanés à l'issue de la finale de Jarama, Comtoyou est à nouveau sur le toit de l'Europe mais cette fois avec le Grand Chelem.

"La saison 2020 avait déjà été prolifique avec le titre Pilotes de Mehdi Benanni, celui de Nicolas Baert parmi les Juniors et celui des Équipes", résume François Verbist, le Team Manager. "Cette fois, nous avons ajouté à ces trois-là la couronne dans le classement Diamond. C'est un carton plein qui récompense tout le travail que nous avons effectué, avec Audi Sport, sur les Audi RS 3 LMS TCR. Après une année de développement en 2021 dans le FIA WTCR, c'est la première fois que la nouvelle voiture était utilisée en TCR Europe et le succès est clairement au rendez-vous"

La saison 2022 du Comtoyou Racing est loin d’être terminée. Non seulement l'écurie belge prépare les deux derniers meetings du WTCR qui auront lieu à Bahreïn et en Arabie Saoudite courant novembre, mais avant cela elle sera fortement représentée aux FIA Motorsports Games qui auront lieu du 26 au 30 octobre. Elle aura à sa charge quatre RS3 LMS qui porteront les couleurs de quatre nations différentes. Gilles Magnus défendra les couleurs de la Belgique, Tom Coronel des Pays-Bas, Andreas Bäckman de la Suède et Travis Hill du Canada.