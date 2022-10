ELMS Portimao : Sarah Bovy signe la pole en GTE sur la Ferrari Iron Dames !

Fortunes diverses pour Alessio Picariello, Tom Van Rompuy et Ugo de Wilde.

La dernière qualification de la saison 2022 de l'European Le Mans Series a rendu son verdict et côté belge, la satisfaction est légitime. Sarah Bovy est devenue la première femme-pilote à réaliser une pole position dans le championnat au volant de la Ferrari 488 n°83 des Iron Dames. La Liégeoise a réalisé le meilleur temps en GTE avec un chrono en 1:41.888, précédant pour seulement 28 millièmes de seconde face à la Ferrari 488 n°66 du JMW Motorsport. Ce dimanche à Portimao, Sarah et ses équipières Michelle Gatting et Doriane Pin auront une dernière chance de décrocher cette première victoire en ELMS.

Pour Alessio Picariello, la tâche s'est quelque peu compliquée. La Porsche 911 RSR n°18 Absolute Racing du Carolo partira 11ème et dernière du GTE après que son équipier Andrew Haryanto ait loupé sa qualif, l'Indonésien se faisant remarquer par deux figures académiques au cours de la séance.

En LMP3, tandis que Malthe Jakobsen offrait une sixième pole... en six qualifs à la Ligier du COOL Racing, la Duqueine DKR Engineering de Tom Van Rompuy, pilotée par Sebastian Alvarez ce samedi, s'est qualifiée au 4ème rang. Cinq dixièmes d'écart séparent le proto préparé dans les ateliers d'Eupen de la monture du team managé par Nicolas Lapierre.

La séance des LMP2 fut très animée puisque les seize Oreca-Gibson sont regroupées en seulement une seconde. Magique ! La pole position position est revenue à Jack Aitken sur la monture du Racing Team Turkey, devant la Prema n°9 de Louis Delétraz qui devra donc attendre demain pour être sacré. Chargé de qualifier la Mühlner Motorsports n°21, Ugo de Wilde s'est contenté du 13ème temps, à six dixièmes de la pole, après de très belles prédispositions lors des essais libres.

Le départ des 4 Heures de Portimao, finale du ELMS 2022, sera donné ce dimanche sur le coup de 14 heures, heure belge.