PK Carsport champion d'Europe GT2 avec Longin-Saelens !

Après la victoire aux 24H de Zolder et le titre en Belcar, nouveau titre pour la bande de Hasselt.

À l’issue de la finale des GT2 European Series disputée sur le Circuit Paul Ricard, au Castellet, Stienes Longin et Nicolas Saelens ont été sacrés Champions d’Europe. Et avec la manière, puisque le duo PK Carsport a imposé son Audi R8 LMS GT2 lors de chacune des deux courses.

Ce ne fut pas simple pour Longin et Saelens puisqu'après avoir déduit son moins bon résultat comme l’impose le règlement, le duo comptait un retard de 12 points sur l’équipage KTM, Rosina-Sladecka.Il fallait donc gagner les deux courses, et c’est précisément ce que Stienes Longin et Nicolas Saelens réalisaient dans le Sud de la France

Lors de la première manche, après un départ mouvementé, Nicolas Saelens passait le volant à Stienes Longin au deuxième rang. Le fils de Bert s'emparait ensuite de la première place pour s'imposer. Lors de la seconde joute, Longin Jr parvenait à creuser un écart décisif avant que Saelens achève le travail pour croiser en vainqueur le drapeau à damier sur l’Audi R8 LMS GT2 n°11.

"Lauréat des 24 Heures de Zolder, champion Belcar, et maintenant aussi Champion d'Europe GT2, j'ai atteint tous mes objectifs en une seule saison", se gargarisait Stienes Longin. "Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous étions stressés avant cette course, mais c'était clairement aussi le cas des pilotes KTM. Notre voiture a été parfaite, la stratégie a été excellente, c'est simplement phénoménal"

"C'est le plus beau moment de ma carrière", enchaînait Saelens. "Chapeau à toute l'équipe PK Carsport, et à Stienes aussi. Il a montré ici de très belles choses. Avant ce week-end, nous savions que ce serait très difficile, mais nous y sommes parvenus. C'est fantastique !"

Bert Longin était le premier heureux du titre de son fils Stienes. De son côté, il a terminé la première course au quatrième rang en compagnie de Peter Guelinckx, ce qui leur permettait de s’offrir la troisième place finale au championnat.