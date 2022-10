Accueil Sports Moteurs ELMS Portimao : Sarah Bovy et les Iron Dames au sommet en GTE ! Doublé pole-victoire en 24 heures pour le trio de la Ferrari 488 rose. Martin Businaro Spécialiste Sports moteurs ©DR

Sarah Bovy et les Iron Dames ont écrit l'histoire de l'European Le Mans Series à deux reprises lors de la dernière manche de la saison qui se déroulait ce week-end à Portimao. Une première fois samedi avec la pole position de la Liégeoise, première pilote féminine à réaliser pareille performance dans l'histoire du championnat. Elle avait déjà réalisé le même résultat en juillet dernier à Monza, mais dans le championnat du monde d'endurance (FIA WEC). Ce dimanche, le trio 100% féminin qu'elle formait avec la Française Doriane Pin et la Danoise Michelle Gatting a transformé la pole en une victoire autoritaire en catégorie GTE. Les filles doivent une fière chandelle aux stratèges de l'écurie Iron Lynx qui leur ont permis de se forger un matelas d'avance en prenant le pari risqué mais gagnant d'envoyer la Ferrari rose en piste avec des pneus slicks tandis que leurs rivaux restaient en pneus pluie alors que l'asphalte était encore piégeur. Résultat, les Iron Dames prenaient un tour d'avance à la concurrence à un moment de la course et voyaient finalement l'arrivée avec plus d'une minute d'avance. Et d'écrire l'histoire une deuxième fois en devenant le tout premier équipage féminin à s'imposer en European Le Mans Series. Avec ce résultat, Sarah Bovy et ses équipières terminent 3e du championnat. Tom Van Rompuy (Duqueine DKR) a terminé 6e en LMP3 après moult pénalités alors qu'Alessio Picariello (Porsche 911 Absolute) a terminé à une décevante 6e place en GTE. Enfin, l'Oreca-Gibson LMP2 d'Ugo de Wilde a été contrainte à l'abandon après 16 tours à peine après que l'équipier du Bruxellois, Matthias Kaiser, se soit accroché avec une LMP3. Au classement général, la course a été remportée par l'Oreca-Gibson LMP2 de la formation Prema, pilotée par Louis Delétraz, Ferdinand Habsburg et Juan Manuel Correa qui s'est assurée le titre par la même occasion.