EWC: Un ticket unique pour le samedi à prix réduit pour les 24H de Spa 2023

Claude Michy, nouvel organisateur français des 24H de Spa motos, avait convié la presse, ce mardi au Musée de l'Abbaye de Stavelot, pour présenter les grandes lignes de l'édition 2023.

L'organisateur du GP de France a d'abord confirmé que l'événement était à nouveau repris au calendrier de l'Endurance World Championship au même titre que les 24H du Mans, le Bol d'or et les 8H de Suzuka. Les dates annoncées sont les 17 et 18 juin, deux semaines plus tard que cette année.

"Car le premier week-end de juin tombe en plein milieu de Roland Garros et n'offrait pas la possibilité de diffuser la course en intégralité sur Eurosport et que le deuxième week-end de juin ce sont les 24H du Mans autos," a expliqué le promoteur local Renaud Jeanfils.

Après une première édition qui fut considérée comme une réussite même si le final avait été tronqué avec un long drapeau rouge en raison de la pluie et d'huile sur la piste, l'objectif est de faire mieux et de grandir encore dans le futur, l'organisateur français ayant repris la destinée de nos 24H pour les neuf prochaines éditions. Il peut donc miser sur du long terme.

Sa mission: rendre à l'épreuve son aura d'antan auprès d'un public trop peu nombreux en 2022 avec 15.000 personnes sur site au moment du départ, mais moins de 10.000 entrées payantes.

"Pour cela, on va augmenter les animations dans la Fan Zone pour que cela soit une fête sur la piste mais aussi en dehors," nous promet-on.

Mais c'est surtout au niveau de la politique de prix qu'il faut revoir sa copie. "Nous allons offrir des privilèges aux 7600 premières personnes qui nous achèteront un ticket pour les quatre jours," indique Claude Michy. "Les 400 premiers auront accès à la grille. Les 3000 suivants auront accès à la tribune en face des stands pour l'heure du départ et les 4200 suivants à la tribune du Raidillon (ndlr: à nos yeux plus attrayante que celle de départ) pour ce même moment."

Si l'entrée restera gratuite pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d'un adulte et pour les personnes à mobilité réduite, le prix d'entrée n'a pas été augmenté: "On va ouvrir la billetterie fin novembre début décembre. Le ticket pour les quatre jours tout compris sera toujours proposé à 79 euros (70 euros si acheté avant le 15 mars), les essais du jeudi et vendredi ou la journée uniquement du dimanche seront tarifés à 40 euros. L'accès aux parkings où le camping sera autorisé a par contre été revu à la baisse: 30 euros par moto, 50 euros par voiture et 70 euros le week-end pour un camping car."

Mackels et Marino avec KM99

Y aura-t-il un accès unique pour le grand public qui souhaiterait uniquement venir, comme la majorité des non-passionnés, le samedi? "Non," indique d'abord l'organisateur. Puis, publiquement, de déclarer en réponse à un collègue: "Je suis ouvert d'esprit. On va y réfléchir..."

Nous lui avons ensuite demandé pourquoi on peut assister aux 24H de Spa autos en payant sur place 45 euros (hors paddock) alors qu'il en coûtera 79 pour la moto? Difficile à justifier... "En effet, on doit proposer un billet à des tarifs comparables uniquement pour le samedi. Le marché et les habitudes belges ne sont pas les mêmes qu'en France. On ne va pas seulement y réfléchir, on va le faire," nous a-t-on répondu.

Voilà donc une bonne nouvelle pour les fans qui devraient dès lors venir plus nombreux pour assister à un double tour d'horloge qui verra la nouvelle équipe locale Yamaha KM99 viser le podium avec notamment le Français Florian Marino et notre compatriote Bastien Mackels.