GT3 2023: Dries Vanthoor avec BMW WRT

On voit doucement un peu plus clair sur les futurs équipages BMW en 2023 chez WRT.

Toujours sous contrat Audi jusqu'à la fin de l'année, Dries Vanthoor restera finalement fidèle à l'équipe de son manager Vincent Vosse. Le pilote de Zolder, champion en GT Sprint, a déjà testé la M4 à Barcelone et disputera les championnats Sprint et Endurance l'an prochain. Sans doute avec un équipier belge bien connu. Des annonces devraient bientôt avoir lieu en ce sens. Selon nos informations en plus de Dries Vanthoor qui a signé pour au moins deux ans avec la marque à l'hélice et devrait pouvoir rejoindre le programme proto LMDh dès 2024, on retrouvera Valentino Rossi (confirmé), Robin Frijns (également sous contrat avec Vincent Vosse) et deux autres Belges réputés en GT. Rappelons que le pilote officiel de la marque Philipp Eng a déjà participé aux tests tout comme les jeunes Français Thomas Neubauer et Jean-Baptiste Simmenauer.