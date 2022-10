Accueil Sports Moteurs La chronique de Pascal Witmeur: le GP Explorer, dites-moi que je rêve… Une chronique de Pascal Witmeur. Contribution externe ©TWITTER

Il y a quelques jours, plus de 40 000 adolescents et très jeunes adultes (des Français archi-majoritairement avec quelques Belges et Suisses éparpillés) se sont déplacés au Mans, ce qui, pour beaucoup, était très loin de chez eux. Mais pourquoi...