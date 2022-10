Adrian Fernémont: "Je souhaite des changements pour le règlement BRC 2023"

Champion de Belgique des rallyes 2019 et 2021 (le titre n'a pas été attribué en 2020), Adrian Fernémont n'a habituellement pas sa langue en poche. Aussi direct dans ses analyses que dans son coup de volant, le Namurois nous livre ses impressions sur le nouveau parcours du Rallye du Condroz, son absence aux FIA Motorsport Games et le nouveau règlement du championnat de Belgique 2023.

Adrian, on a été surpris d'apprendre que c'est Cédric De Cecco et non vous qui représentera la Belgique en Rally2 aux prochains FIA Motorsport Games?

"J'aurais été enchanté de participer à cette compétition et j'aurais apprécié, en tant que dernier double champion de Belgique, être contacté par la fédération pour voir ce qu'il y avait moyen de faire ensemble. J'aurais même été prêt à faire un effort vu que je ne jouais plus le titre belge cette année. Cela aurait été logique dans un sens. Maintenant, j'ai lu que le RACB proposait juste l'engagement ce qui est dérisoire car, vu que cela se passe à 1000 km de chez nous, cela va coûter plus cher qu'un Condroz. Et vu que c'est une année difficile sur le plan économique, c'est mieux pour moi, à choisir, de viser la victoire à Huy où je vais essayer de battre enfin Stéphane Lefèbvre. On n'est pas passé loin à l'East Belgian Rallye et on va réessayer ici. Maintenant, je souhaite bien sûr bonne chance à Cédric."

Que pensez-vous du parcours précisément du Rallye du Condroz?

"Je n'ai pour l'instant vu que les noms des spéciales et cela m'a l'air fort similaire à l'an dernier. Même si je sais qu'ils vont éviter des endroits trop populaires comme la carrière à la fin de la spéciale de Strée. J'ai cru comprendre qu'ils avaient reçu un rapport de la FIA leur demandant de faire un effort sur le plan de la sécurité et la discipline des spectateurs après l'annulation des deux spéciales nocturnes en 2021. D'où le changement d'horaire avec un départ très tôt et une arrivée le samedi vers 16h30. C'est dommage pour l'ambiance mais ils ont dû faire ce choix pour pérenniser l'épreuve. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire."

Votre avis sur le nouveau règlement du BRC 2023 avec un championnat et une coupe de Belgique réunissant treize épreuves?

"Il y a des bonnes et des mauvaises choses. Voir deux nouvelles épreuves apparaître est positif. Il y a aura moins de rallyes comptant pour le championnat de Belgique avec un maximum de huit épreuves comptabilisées ce qui est bien aussi. Chacun pourra choisir les épreuves dans sa région, les plus importantes pour ses partenaires. Par contre, les deux manches en Cup devraient être nominées avant si vous souhaitez marquer des points pour le championnat. Car sinon c'est à nouveau le plus riche qui aura le plus de chance d'être sacré. Si vous savez les moyens de disputer les sept épreuves Cup, vous saurez trois fois plus de chance de scorer le maximum que si vous n'en faites que deux. J'espère que cela va encore changer. Tout comme les tarifs d'engagements qui cette année sont exagérés. Je suis Ok pour que les Rally2 payent plus cher avec la possibilité d'effectuer le shake down et d'engager un ouvreur. Mais devoir débourser deux fois et demi le prix de 2019 sur certains rallyes, là je ne suis plus d'accord."