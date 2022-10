Le jeune Belge Greg Munster, 9ème en WRC2

Un autre équipage belge, même si Grégoire Munster préfère l'aide de la fédération luxembourgeoise, est en lice en Espagne dans la catégorie WRC2, la deuxième division du WRC réservée principalement aux nouveaux talents se livrant de belles batailles et accumulant de l'expérience dans l'espoir de monter un jour en WRC1.

Une catégorie emmenée par Teemu Suninen, ancien pilote officiel Ford et Hyundai redescendu provisoirement à l'échelon inférieur pour représenter la marque coréenne.

Le Finlandais devance à l'issue de cette première journée de 12.7 la Skoda du Russe Nikolay Gryazin que l'on verra dans deux semaines chez nous au Rallye du Condroz et de 16.7 le dernier vainqueur du Spa Rally et champion WRC3 Yohan Rossel.

On retrouve ensuite deux autres espoirs finlandais, Jari Huttunen et Emil Lindholm, encadrant l'ex-pilote usine Stéphane Sarrazin, le champion d'Europe polonais Kajetanowicz et moins de trente secondes derrière lui les Hyundai de Fabrizio Zaldivar et Grégoire Munster séparées par un peu plus de deux secondes.

Neuvième du WRC2, troisième en Junior, le fils de "Big Bernie" qu'on verra également au Japon lors de la dernière manche du WRC, devance la Skoda de Sami Pajari, la Hyundai de l'Irlandais Josh McErlean, la Citroën C3 du local Jan Solans, la Polo de Georg Linnamae ou encore la Skoda de Bruno Bulacia.

"C'est plutôt pas mal car il est un des seuls dans le Top 10 à découvrir les spéciales catalanes",confie son papa Bernard Munster. "Nos essais ont été limités et au final il ne pointe qu'à 0.82 seconde au kilomètre de l'expérimenté leader Suninen. Certains secteurs sont même très bons face à une concurrence très relevée."