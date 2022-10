La Belgique bien représentée à des FIA Motorsport Games au niveau très moyen

C'est ce mercredi qu'aura lieu, dans les rues de Marseilles, la présentation des 500 pilotes de 70 nationalités des FIA Motorsport Games devant se dérouler ce week-end autour du circuit du Castellet.

L'idée sortie de la tête de Stéphane Ratel est tout simplement géniale. Les sports mécaniques mériteraient d'ailleurs d'être représentés aux vrais Jeux Olympiques.

Mais comme ce n'est pas encore le cas, les FIA Motorsport Games ont le mérite d'exister.

Par rapport à la première édition d'avant Covid, le concept a déjà bien évolué avec 16 disciplines représentées au lieu de six. C'est un vrai plus. Il aurait dû y en avoir dix-sept mais l'Endurance réunissant LMP3 et GT3 a discrètement été annulée il y a quelques semaines fautes de concurrents. Un manque d'interêt s'expliquant par un tarif d'engagement trop élevé (13.000 euros par voiture pour une course de 2h30) et surtout des pneus Pirelli que personne ne connaît en LMP3. A revoir...

Les plateaux en GT et GT Sprint sont clairement décevants, tant quantitativement que sur le plan de la qualité avec seulement treize GT3 dans chaque catégorie. On est loin des grilles en DTM, ADAC ou GT World Challenge. Il y a encore du boulot pour motiver les ASN et pourquoi pas autoriser deux ou trois équipages ou pilotes par pays pour augmenter les pelotons.

En GT Sprint notre champion Dries Vanthoor (Audi) fait partie des favoris face à Mirko Bortolotti (Lamborghini), Daniel Juncadella (Mercedes), Lucas Stolz (idem), Tristan Vautier (idem) et les Porsche de Matt Campbell et Ayhancan Guven.

En GT tout court où il n'y a que des équipages Bronze-Silver, on ne recense que trois Silver de pointe avec Fabian Schiller, Simon Gachet et Karol Basz. Et pas de Belge ! Dommage. Une Ferrari avec notre champion Ulysse De Pauw (il deviendrait pilote officiel AF Corse en 2023) et Sarah Bovy (ou Louis Machiels) aurait pourtant pu décrocher l'or facilement...

Déception aussi à la liste des 18 engagés en Touring Car puisque notre représentant n'y trouvera pas une grosse concurrence avec seulement le Français Teddy Clairet (Peugeot 308) et le Néerlandais Tom Coronel pour lui donner le change. Deux pilotes seulement issus du WTCR c'est très peu. Du coup, cela sent déjà bon la médaille d'or pour le pilote Audi Comtoyou.

En rallye, 12 concurrents en Rally2 et dix en Rally4 soit 22 voitures plus 8 Historic seulement. Le représentant de la Belgique Cédric De Cecco (Citroën C3) aura à batailler avec l'Estonien Georg Linnamae (VW Polo), l'Espagnol José-Maria Lopez (Hyundai), le Français Mathieu Arzeno (Skoda) et le Hongrois Martin Laszlo. Tous des seconds couteaux vu que les pilotes de pointe du WRC sont hélas interdits. Un Top 10 WRC2 lors du dernier rallye d'Espagne était plus significative qu'un succès ici. Tom Rensonnet fait aussi partie des favoris avec sa Renault Clio Rally du RNT.

Le problème est le même en karting OK et OKJ où la FIA a interdit les pilotes classés dans les Top 10 mondiaux. Ce qui a exclu par exemple la participation de Ean Eyckmans. La deuxième place de notre compatriote Yani Stevenheydens dimanche dernier aux X30 World Challenge réunissant plus de 130 pilotes vaut donc nettement plus qu'une médaille d'or, d'argent ou de bronze sur des plateaux de 31 concurrents. Le petit fils de l'ex-quintuple champion du monde François Goldstein, Elie, aura une belle carte à jouer en Senior, tandis que Thibaut Ramaekers nous représentera en Junior.

Il y aura aussi des chances de médailles belges en Cross Car avec Kobe Pauwels en Senior et Romuald Demelenne en Junior, en karting slalom avec le quatuor Drion-Morlet-Peclers-Vanmeert, voire en F4, la discipline sans doute la mieux représentée avec 24 monoplaces dont une pour le jeune de 15 ans Lorenz Lecertua, régulièrement dans le Top 10 cette année pour ses débuts en France.

Pieter Van Hoorick nous représentera en Drift an faisant glisser sa BMW E46, Lyssia Baudet et Dylan Czaplicki disputeront sous nos couleurs le Slalom au volant d'une Opel Corsa électrique, Romy De Groote et notre champion du monde Dario Pemov le slalom karting, tandis que Mathias Kuhn sera notre pilote virtuel en Esports.

Voilà, représentée dans quatorze des seize disciplines, la Belgique qui a bien joué le jeu et peut servir d'exemple pour d'autres nations pourra clairement briguer un podium au niveau du tableau du plus grand nombre de médailles. Même si, compte tenu des plateaux, aucune ne vaudra une victoire dans les plus grands championnats.

Il faudra donc continuer à travailler et développer l'idée. Car lors des vrais JO, d'hiver comme d'été, tous les meilleurs sont présents. Et, c'est sans doute la clé, avec plusieurs représentants de la même nationalité autorisés et des tarifs d'inscriptions plus réduits. Pour que la fête soit plus grande et plus belle encore.