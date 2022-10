Maxime Martin de retour chez BMW avec WRT

On le pressentait depuis l'annonce de l'arrêt de sa collaboration avec Aston Martin. Après cinq ans d'infidélité à la marque « familiale », Maxime Martin sera de retour en 2023 en tant que pilote officiel de la marque à l'hélice.

L'annonce officielle a été faite ce mercredi matin. Le Bruxellois aujourd'hui âgé de 36 ans a signé un contrat de plusieurs années avec le constructeur bavarois.

Son programme pour la saison 2023 n'est pas encore dévoilé mais, selon nos informations, il pilotera une M4 engagée par WRT sur les deux championnats GT World Challenge (Sprint et Endurance) ainsi que dans l'Intercontinental GT3 Challenge. Quelques manches VLN en préparation des 24H du Nürburgring ainsi que les 24H de Dubai ne sont pas non plus à exclure, tandis qu'une participation sur un proto en LMDh à partir de 2024 reste une alléchante possibilité.

« Il y avait une volonté commune de retravailler ensemble, » se réjouit Maxime. « Je suis ravi d'être de retour « à la maison » pour une saison 2023 qui s'annonce aussi chargée que passionnante. »

Avec Dries Vanthoor qui devra attendre la fin de son contrat Audi 2022 pour être officiellement confirmé (tout comme le fils de la maison, Charles Weerts), on sait d'ores et déjà qu'il y aura trois Belges l'an prochain dans le team noir jaune rouge qui alignera aussi une M4 pour un double programme pour un certain Valentino Rossi. Et si l'on imagine difficilement le duo triple champion Vanthoor-Weerts ne pas être reconduit (le champion DTM 2022 est sous contrat BMW depuis plusieurs années en GT et s'appelle aussi Van der Linde... Sheldon), on peut supposer que « Vale » retrouverait un nouveau coach belge sur la N°46, Frédéric Vervisch nous ayant confirmé vouloir rester fidèle à Audi.

Pas de doute, BMW est bien décidé à renouer avec la tradition et redevenir une des références en GT. Et Vincent Vosse réalisera encore un de ses souhaits les plus cher depuis un certain temps : faire rouler l'un de nos meilleurs représentants dans la discipline.