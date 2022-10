FIA Motorsport Games : Les Belges en lice pour 8 médailles

Gilles Magnus, Elie Goldstein, Romuald Demelenne et notre quatuor Endurance 4 temps déjà les plus rapides ce vendredi. Dries Vanthoor et Tom Rensonnet viseront aussi l'or.

La Belgique est représentée dans quatorze des seize catégories aux FIA Motorsport Games du Castelelt. Et à l'issue de la première journée d'essais et de course, huit restent clairement en lice pour une médaille.

Grand favori en Touring Car, Gilles Magnus a signé le meilleur temps des premiers essais libres sur son Audi Comtoyou 302 millièmes devant la Honda de l'Irlandais Jack Young.

Meilleur temps aussi des qualifications en karting OK Senior pour Elie Goldstein, tandis qu'en Junior Thibaut Ramakers s'est classé troisième de sa série à deux dixièmes du meilleur chrono.

Nos autres kartmen se distinguent aussi en 4 temps avec la quatrième place provisoire après deux runs en Slalom karting pour le duo Dario Pemow et Romy De Groote qui affrontera samedi la Slovaquie en huitième de finale.

Enfin, Jeremy Peclers et Maxime Drion ont signé le meilleur temps de leur série en Endurance, tandis que leur Antoine Morlet s'est classé deuxième. Avec leur équipière Sita VanMeert ils peuvent ramener l'or.

Cela a bien débuté aussi pour nos jeunes représentants en Cross Car avec la victoire dans la première manche Junior pour Romuald Demelenne et la troisième pour Koba Pauwels en Senior.

Après deux manches en Slalom sur leur Opel Corsa électrique, Lyssia Baudet et Dylan Czaplicki occupent la huitième place du classement.

Mathias Kuhn est 14ème à l'issue de la journée en E-Sport, tandis que Lorens Lecertua a signé les 6ème et 10ème meilleurs temps des deux séances libres en F4.

En rallye, après les six premières spéciales, nos représentants Cédric De Cecco et Jérôme Humblet (Citroën C3) occupent la 7ème place sur 11 en Rally 2 à 1.47 du leader Mathieu Arzeno possédant déjà 42.4 d'avance sur son dauphin espagnol Jose-Maria Lopez et sa Hyundai.

Dries Vanthoor et Tom Rensonnet (Rally4), nos deux derniers candidats à une médaille en or, n'ont pas encore débuté le tournoi.