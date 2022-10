Le Russe Gryazin, un "invité vedette" du Rallye du Condroz qui passe mal !

C'est une tradition. Chaque année, les organisateurs du Rallye du Condroz invitent un pilote étranger de pointe à venir affronter les concurrents belges. On a ainsi vu défiler en bord de Meuse des Sébastien Loeb, Petter Solberg, Kris Meeke, Sébastien Ogier, Pierre-Louis Loubet ou Yvan Muller.

Cette année, les temps sont durs. Et Yves Matton, ancien directeur de Citroën Racing ou responsable rallye à la FIA, n'est plus là pour arranger les bidons.

En quête d'un quatrième succès condruzien, le Français Stéphane Lefèbvre, futur champion de Belgique (il devra juste se présenter au départ pour coiffer la couronne) n'est plus vraiment considéré chez nous comme un étranger.

Il a donc fallu trouver quelqu'un d'autre. Et on a été étonné d'apprendre que l'invité de cette édition serait le pilote... russe Nikolay Gryazin. Pas vraiment le genre de type sur lequel les medias ou le public vont s'extasier. Un bon jeune disputant l'ERC et le WRC2 qui a terminé cinquième WRC2 à Ypres à près d'une minute et demie de Lefèbvre.

Mais surtout pas la bonne année pour mettre à l'honneur et dépenser des sous pour un pilote issu d'un pays en guerre avec le monde entier. Certes, on nous a promis qu'il n'y aurait pas de bannière ni d'hymne russe sous le chapiteau, mais quand même.

C'est d'autant plus surprenant qu'il y a quelques semaines, le directeur de course Etienne Massillon écrivait aux concurrents du 2WD Trophy se plaignant d'un prix d'engagement 50% plus cher que sur les autres manches. Et pour justifier ses tarifs, le membre du Motor Club de Huy évoquait : « l'augmentation du prix de l'essence, du chauffage des locaux multiplié par quatre et que les coûts n'étaient pas les mêmes que l'an dernier, à une époque où l'on allait encore en vacances en Ukraine et en Russie. »

Il aurait dans ce contexte là été plus adroit et sympathique de contribuer financièrement à la venue d'un rallyman ukrainien. Ou d'aider un jeune Belge comme Seb Bédoret ou une ancienne gloire à être au départ. Mais un Russe, en cette période, c'est franchement malvenu...