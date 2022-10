Fia Motorsport Games : Deux premières médailles pour les Belges dont l'or en Karting Endurance

Les premières médailles ont été attribuées ce samedi aux FIA Motorsport Games au Castellet.

Et pour la première fois, on a entendu retentir la Brabançonne avec la médaille d'or pour l'équipe belge en karting quatre temps endurance grâce au quatuor composé de Sita Vanmeert, Antoine Morlet, Maxime Drion et Jérémy Peclers auteurs d'une course de quatre heures parfaite sur le plan stratégique. Ils ont assez facilement devancé l'Espagne et la République Tchèque de un tour.

Médaille aussi, de bronze cette fois, pour le tout jeune Romuald Demelenne en Cross Car Junior.

Déception par contre dans la catégorie Senior avec le douzième rang seulement de Kobe Pauwels.

On savait qu'il serait difficile de décrocher une médaille en Rallye et cela s'est confirmé avec le 7ème rang de Cédric De Cecco et Jérôme Humblet sur leur Citroën C3 Rally 2 à trois minutes du Français Mathieu Arzeno. En Rally4, Tom Rensonnet et Loïc Dumont se classent 5èmes à 1.56.4 du meilleur.

Nous n'avions pas de représentants en GT Cup ni en Rallye Historic. Dries Vanthoor ne prendra la piste que demain matin pour les premiers essais en GT Sprint sur l'Audi Saintéloc. Le pilote de Zolder visera l'or, tout comme l'autre pilote officiel Audi Gilles Magnus qui s'élancera en pole et grand favori en Tourisme avec l'Audi Comtoyou.

Les autres candidats à des médailles ce dimanche seront Elie Goldstein en karting Sr. Après avoir mené, le petit-fils du quintuple champion du monde de karting a terminé deuxième des deux manches du jour derrière le Suédois Joël Bergström.

En OK Junior, Thibaut Ramakers aura plus de travail pour remonter puisqu'après une très bonne 3ème place en manche 1, il n'a pu terminer que 19ème de la seconde joute.

En karting slalom, Dario Pemov et Romy De Groote affronteront les Pays-Bas en quart de finale ce dimanche matin, tandis que l'aventure est hélas terminée pour Lyssia Baudet et Dylan Czaplicki éliminés en fin de journée par la Tchéquie en huitième de finale du slalom auto.

En Formula 4, le jeune pilote de 15 ans Lorens Lecertua s'est classé 11ème de la course qualificative du jour, sa place pour le départ de la finale demain.

On attendait enfin les derniers résultats du Drift et de l'Esport.