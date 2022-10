24H2CV : Et de trois pour CGS Racing (Hooreman-Dermont-Detry-Perrin) !

C'est sous le signe de l'été indien que la dernière course circuit de l'année à Spa-Francorchamps s'est déroulée ce week-end avec les toujours très sympathiques 24h2CV. Après une très belle parade réunissant un nombre impressionnant de chevronnées, la course fut lancée samedi sur le coup de 17h30 pour une arrivée 24 heures plus tard à... 16h30, passage à l'heure d'hiver oblige. Une course qui fut de nouveau marqué par un déchet significatif chez de nombreux candidats au podium voire à la victoire au général. Mais au final, c'est un des grandissimes favoris de cette édition 2022 qui a enlevé la mise.

Le team CGS Racing, déjà victorieux en 2016 et 2021, alignait son proto "deuche" encore plus impressionnant cette année, muni notamment d'une inédite partie arrière très étudiée qui aurait permis, selon les dires de ses pilotes, de gagner quatre secondes au tour ! Pointant dans le peloton de tête presque tout le temps, la n°70 a définitivement pris la tête dès le cap de la mi-course pour ne plus le lâcher jusqu'à l'arrivée. Christophe Hooreman, qui devient triple vainqueur de l'épreuve, s'était à nouveau assuré les services de Stéphane Perrin et de David Dermont, le trio étant épaulé par Mathieu Detry qu'on ne présente plus.

Au final, le succès de la n°70 est somme toute logique vu qu'un des meilleurs équipages de l'épreuve s'est imposé sur une des meilleures voitures du plateau tandis que l'équipe CGS connait tous les rouages de cette épreuve si atypique.

La médaille d'argent est en revanche décrochée par une formation inédite. Ayant récupéré une ancienne "deuche" jadis victorieuse avec BNLL, le Racing Team Andennais a décroché une exceptionnelle deuxième place avec le quatuor Mathieu Devos-Clément Nopère-Michael Jassogne-Philippe Courtois. Là aussi, l'étoile noire n°6 n'a jamais flanché et est resté dans le bon paquet de bout en bout pour terminer à quatre tours de la n°70. Le podium est complété par la JMCE n°1, notamment pilotée par le jeune Maxime Bertho qui a signé le meilleur tour en course, avec un déficit de cinq tours.

Nouvelle victoire hollandaise en Classic, la catégorie rassemblant les "deuches" quasiment d'origine, avec la Dyane n°123 de Van Koppen-Van der Goes-Van der Voort-Van der Voort. En dépit d'un parcours saccadé, la n°51 Tracanet de Lachaume-Deville-Salort-Guiberteau s'impose en catégorie expérimentale, venant notamment à bout des deux Burton engagées. Il faut dire que les avaries ont été légion dans cette catégorie.

Du côté des Citroën C1, la meilleure d'entre elles termine au neuvième rang absolu. Après avoir tourné autour ces dernières années, la formation Gaban Motorsport décroche enfin la timbale. Andy Gaban, fils de Pascal, et ses équipiers Maxime et Lancelot Alsteens s'imposent avec une avance de deux tours sur la n°248 Beaufort Racing de Lorenzo Donniacuo, Julien Collette, Philippe Soussan et Kevin Balthazar. Médaille de bronze pour la n°266 BRV Racing notamment emmenée par Kenny Herremans, ex-champion de Fiesta Cup et ayant brillé en GT4 European cette année.

Rendez-vous est déjà pris les 20-21 octobre 2023 pour la prochaine édition des 24H2CV de Spa-Francorchamps. Où, on l'espère, le nombre de 2CV augmentera sensiblement. Comme indiqué dans notre précédent article, maintenant que les C1 ont permis le maintien de l'épreuve au calendrier, il est désormais plus que temps pour les organisateurs de prouver qu'ils tiennent aux "deuches" de compèt' et qu'ils consacreront toute leur énergie pour les rendre à nouveau attractives auprès des pilotes et des écuries afin de voir leur contingent repartir à la hausse.

Alors qu'un grand nombre de leurs copines dorment dans des garages, la quarantaine de 2CV au départ en a chagriné plus d'un, et les derniers échos obtenus auprès du paddock ce week-end ne sont guère réjouissants. Il serait bien dommage de voir une espèce de bolides s'éteindre d'ici quelques années, ce que beaucoup de "deuchistes" éclairés redoutent réellement.