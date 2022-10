Cinq médailles donc deux d'or, la Belgique 3ème nation aux FIA Motorsport Games

Elie Goldstein s'est imposé en Karting Sprint Senior, déceptions pour Gilles Magnus et Dries Vanthoor.

Deuxième nation la mieux représentée après l'Espagne, présente dans 14 des 16 disciplines, la Belgique a terminé troisième du classement des nations au nombre de médailles d'or lors des FIA Motorsport Games derrière l'Italie et la France.

Nos « Diables » motorisés ont décroché deux fois Bronze, une fois l'Argent et deux fois l'Or.

Après la victoire de notre quatuor Vanmeert-Drion-Morlet-Péclers samedi en karting Endurance, Elie Goldstein s'est imposé ce dimanche lors de la finale en OK Senior.

Mais les deux médailles d'or les plus attendues étaient bien entendu celles de Gilles Magnus en Tourisme, et de Dries Vanthoor en GT Sprint. Hélas, alors qu'il avait jusque là survolé le meeting et menait depuis la pole à l'issue du premier tour lors la finale, le pilote Audi Comtoyou a été trahi par un cardan, laissant son équipier Tom Coronel s'envoler vers la victoire.

Alors qu'il s'élançait lui aussi en pole avec le statut de favori, Dries Vanthoor s'est fait déborder et bousculer dès le départ. Quatrième à l'issue du premier tour, le pilote de l'Audi Saintéloc a dû se contenter de la plus petite marche du podium derrière la Porsche de Matt Campbell et la Lamborghini de Mirko Bortolotti.

Seul le rallye n'a rien rapporté comme récompense avec la septième place de Cédric De Cecco en Rally2 et la cinquième de Tom Rensonnet en Rally4.

Les deux autres trophées sont revenus à Romuald Demelenne, avec le Bronze en Cross Car Junior, et la paire Dario Pemov et Romy De Groote ne s'inclinant qu'en finale pour décrocher l'Argent en Karting Slalom.

Mention encore à Lorens Lecertua, cinquième lors de la finale F4 et à Thibaut Ramaekers remonté de la 22ème à la 6ème place lors de la finale Karting Junior.

L'objectif n'a donc pas tout à fait été atteint pour la délégation belge qui s'en tire néanmoins avec les honneurs.

Maintenant, il reste à SRO à travailler encore pour développer ce chouette concept et faire que les plateaux dans toutes les catégories soient nettement plus représentatifs. Car un succès dans leurs championnats respectifs avait honnêtement plus de valeur cette année pour les cinq médaillés (neuf pilotes en fait) belges qui garderont toutefois un superbe souvenir de cette expérience. Vivement la prochaine. Pourquoi pas à Francorchamps ? Le site s'y prêterait parfaitement...