Comtoyou avec 3 Audi R8 LMS en GT World

En plus du Tourisme avec quatre RS3 et la volonté de faire rouler des pilotes belges

L'annonce a été faite ce mercredi midi à Spa: L'équipe belge Comtoyou remplacera en quelque sorte WRT parti chez BMW et représentera dès l'an prochain Audi en GT3. Avec le soutien du constructeur aux anneaux, Comtoyou alignera deux Audi GT3 en GT3 endurance et trois en GT Sprint.

"La seule condition pour investir dans la discipline était d'avoir la garantie qu'il y aurait une vie pour la R8 après 2024 ce que nous avons reçu," indique le patron Jean-Michel Baert. "Le choix des pilotes sera divulgué plus tard mais il est clair qu'il y aura des Belges."

A commencer par un certain Nicolas Baert évidemment plus les deux pilotes officiels Audi Gilles Magnus et Frédéric Vervisch qui pourraient par ailleurs aussi redevenir équipiers en Tourisme où Comtoyou continuera à aligner quatre Audi dans le nouveau World Touring Car Tour.

"On attend la décision d'Audi Sport pour les pilotes, mais il est clair que l'on souhaite pouvoir viser le titre mondial," a confirmé Jean-Michel Baert.