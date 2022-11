Cela fait des années que le Namurois est le principal challenger de Stéphane Lefèbvre du côté de Huy. Double champion de Belgique, Adrian Fernémont n’a encore jamais réussi à remporter le Rallye du Condroz. La faute à son rival français, lauréat des trois dernières éditions en bord de Meuse.

Adrian, à combien de temps avez vous terminé de Stéphane ici l’an dernier ?

“Sept secondes. Et en 2018, c’était 12.4”

Gagner le Condroz est quelque chose qui vous tient particulièrement à coeur ?

“C’est vrai, surtout cette année où je n’ai pas pu disputer tout le championnat et face à deux pointures mondiales comme Lefèbvre et Gryazin. Tout le monde est hyper motivé. Il faudra être rapide d’entrée de jeu.”

C’est justement une de vos forces. Comment faites vous pour être souvent le plus rapide lors de la première spéciale ?

“Honnêtement, je me force un peu car je sais que tout le monde n’est généralement pas à 100 % dès le début. Sur le sec, il est difficile de faire de gros écarts, mais s’il fait gras ou mouillé, si c’est délicat, vous pouvez prendre des secondes en roulant d’emblée à 95 % si vos rivaux sont prudents et à 80 %. ”

"Je suis trop stressé pour déjeuner avant le départ"

Pas de secret dans votre petit déj ?

“Non, en général je suis trop stressé pour déjeuner. Je mange seulement après les deux ou trois premières spéciales. ”

Cette année, la première spéciale se disputera à 7h40. Il va falloir se lever tôt…

“5h15 pour moi qui dors à la maison du côté de Namur. ”

Ce ne sera pas trop dur de bien dormir quand vous savez qu’il faudra vous lever de si bonne heure ?

“Je ne dors jamais bien la veille d’un rallye donc cela ne changera pas grand chose. L’important c’est de bien se reposer les jours précédents. Après, avec l’adrénaline, vous tenez le coup. ”

Qu’avez-vous à dire à Stéphane Lefèbvre qui vous succède au palmarès du championnat de Belgique ?

“Simplement félicitations. Il a été magistral en survolant la compétition. Il a gagné toutes les courses. Je lui tire mon chapeau. ”

La Skoda est-elle toujours au niveau de la Citroën ?

“Je ne sais pas. Je n’ai jamais roulé avec la C3. ”

Que souhaitez-vous comme météo pour le week-end ?

“Pour les fans, la famille, les supporters c’est toujours mieux qu’il fasse beau, mais je pense que j’ai plus de chance de me battre pour la victoire s’il fait gras. ”

"Il n'est plus possible de disputer le BRC en Rally2 pour 200.000 euros"

Que pensez-vous du parcours ?

“C’est très rapide. Il n’y a pas de révolution, mais les petites choses qu’ils ont changées vont dans le bon sens. ”

Roulerez-vous avec la nouvelle Skoda l’an prochain ?

“Je ne sais pas encore, c’est trop tôt. J’espère bien. Il faut d’abord s’asseoir avec les partenaires et voir quel budget on peut réunir. Tout coûte de plus en plus cher et faire le championnat belge pour 200.000 euros dans de bonnes conditions n’est plus possible. ”

Vous verra-t-on encore au départ de Spa ?

“J’aimerais bien mais pour le moment c’est non. On verra si on trouve encore des solutions d’ici-là. ”

Gagner le Condroz par exemple ce week-end pourrait aider…

Olivier de Wilde

Légende : Adrian Fernémont rêve d’accrocher le Condroz à son palmarès. Mais pour y arriver, le Namurois devra battre Stéphane Lefèbvre.