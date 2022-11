Accueil Sports Moteurs Le sujet des internautes : Pourquoi le rallye du Condroz ne fait plus succès ? L'épreuve mosane n'a plus autant la cote qu'avant. Essayons de comprendre pourquoi. Olivier de Wilde Spécialiste Sports moteurs La sécurité ? L'une des raisons du désamour pour le Condroz ©DR

Le communiqué de presse de présentation de la 48ème édition du Rallye du Condroz parle d'un plateau 5 étoiles, le plus gros de l'année en BRC. Mais la vérité est un peu différente... Ne parlons que de chiffres. Avec 104 engagés, le nombre de concurrents inscrits est le plus petit à Huy depuis les 102 engagés de 1983, il y a trente-neuf ans. Mais avec les forfaits (déjà Vincent Verschueren et Kris Princen parmi les gros bras), on peut craindre...