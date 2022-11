Rallye: L'attaquant russe Nikolay Gryazin prend le contrôle du Condroz

Après un premier round d'observation ce samedi matin, Nikolay Gryazin a porté l'estocade cet après-midi sur les spéciales sèches du Rallye du Condroz.

Sur un terrain qu'il découvre, la marge de progression du pilote russe était logiquement plus grande lors du deuxième passage. Le pilote de la Skoda TokSport, troisième WRC2 lors du dernier Rallye d'Espagne, a ainsi signé quatre meilleurs temps sur cinq laissant seulement la Porsche de Cédric Cherain le devancer lors du deuxième passage sur la très rapide spéciale de Villers-le-Bouillet.

L'invité vedette du Motor Club de Huy est rentré à l'issue de la première journée uniquement diurne avant une avance de 2.6 sur un Stéphane Lefèbvre ne s'avouant pas vaincu, comme en atteste encore son deuxième scratch à égalité avec le Russe à Solières.

« J'ai perdu un peu de temps suite à quelques petites fautes ce matin, »expliquait le nouveau champion de Belgique. « Le rythme est soutenu. Nikolay va fort. On va essayer de combler notre retard lors de la première boucle dimanche matin avec un parcours un peu plus technique,»expliquait le Nordiste.

Troisième et premier Belge, Adrian Fernémont n'a pu conserver longtemps la première place acquise à mi-journée. Auteur d'un seul meilleur temps, le Namurois accusait un retard de 15.4 sur le leader qu'il sera dur de combler. « Il nous reste à espérer la pluie pour demain, »confiait le pilote San Mazuin. « Il faisait trop sec pour nous aujourd'hui. »

Quatrième à 41.6 secondes, Cédric Cherain aura marqué la première étape de son empreinte avec deux meilleurs temps à Villers-le-Bouillet et un éphémère leadership.« On savait que cela ne durerait pas, mais cela fait plaisir tout de même, »souriait le Liégeois. « On va maintenant sécuriser notre Top 5 et la victoire en GT où nous possédons une avance considérable. »

Gino Bux pointait onze secondes derrière avec pour objectif de profiter d'un parcours plus tortueux et peut-être l'arrivée de la pluie pour remonter quatrième. « Les trois autres Rally2 devant son hors de portée pour ma faible expérience, » reconnaissait humblement le pilote de Nicolas Gilsoul. « Je pourrais aller 3 ou 4 dixièmes au kilomètre plus vite mais pour cela je devrais prendre cinq fois plus de risques. »

Derrière, on assistait à une belle bataille pour la sixième place entre les Citroën C3 de Xavier Bouche, Maxime Potty (séparés par huit dixièmes) et Jos Verstappen auteur d'une journée irréprochable.

Emeric Rary et Bastien Rouard sur leur Skoda complétaient un Top 10 dont n'était pas loin Gunther Monnens (Porsche) et Charles Munster (Skoda).

Vingt et unième au général, Tom Rensonnet menait la catégorie RC4 et le classement Junior, tandis que Pierre-Emmanuel Brasseur était le leader dans le Renault Clio Trophy. Une catégorie dans laquelle Lyssia Baudet dominait assez largement l'autre demoiselle Clémentine Benoît.

Enfin, le 2WD Trophy était largement dominé par la Peugeot 206 RC de Maxime De Fina.

Ce dimanche, deux boucles de quatre spéciales sont encore au programme, soit 86 km contre le chrono à parcourir entre 8h et 16h00.