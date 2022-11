Bertrand Baguette décroche le titre 2022 de Super GT !

Ce dimanche sur le circuit de Twin Ring Motegi, Bertrand Baguette a décroché un des moments les plus marquants de sa carrière, si pas le plus marquant. Courant dans le très relevé Super GT japonais depuis huit ans déjà, "BB" a enfin touché le graal en coiffant la couronne de champion 2022 avec son équipier Kazuki Hiramine. Le passage de Honda à Nissan au cours de l'hiver s'est donc avéré payant d'entrée de jeu !

Quatre équipages pouvaient encore être sacrés ce week-end. Arrivés à Motegi avec 2,5 points de retard sur l'autre équipage Nissan Chiyo-Takaboshi, Baguette et Hiramine ont habilement profité des faits de course pour décrocher le timbale. Dès le deuxième tour, Katsumasa Chiyo écopait en effet d'une pénalité pour s'être accroché avec la Honda NSX n°8, la Nissan Z NDDP n°3 chutant dans la hiérarchie et annihilant de la sorte ses chances de titre. Une deuxième place à Motegi suffisait donc amplement au duo de la Nissan Z n°12 du Team IMPUL pour être sacré.

L'équipe de Kazoyoshi Hoshino verrouillait cette médaille d'argent grâce à de meilleurs changements de pilotes et des ravitaillements plus rapides. Au bout de 63 tours et 300km de course, la délivrance survenait : Bertrand Baguette, Kazuki Hiramine et le Team IMPUL étaient sacrés champions 2022 de Super GT dans la catégorie GT500 ! Pour Nissan, c'est un premier titre depuis 2015. Pour IMPUL, une première depuis... 1995 ! Pour la première fois depuis 27 ans, le bleu céruléen si typique des Nissan alignées par le légendaire team nippon triomphe donc à nouveau au Soleil Levant.

"Mon relais était de la pure survie !", explique Bertrand. "La bagarre était agressive et nous n’étions pas les seuls à vouloir remporter le titre. Cette course était réellement difficile mais on a réussi à faire ce qu’il fallait pour s’imposer et la deuxième place était suffisante pour être Champions Super GT 2022. Kazuki a fait du super boulot ainsi que le Team Impul. Je tiens à les remercier et leur dire combien je suis fier de faire partie de cette belle équipe ! J’ai encore du mal à réaliser que nous sommes Champions. C’est juste fantastique !"

Au championnat des pilotes, le duo Baguette-Hiramine est donc déclaré champion avec 70,5 points contre 66 à Chiyo-Takaboshi (Nissan n°3), 62 à Yamamoto-Makino (Honda n°100) et 60 à Tsukakoshi-Matsushita (Honda n°17). Chez les teams, IMPUL a le dernier mot pour 89 points.

Enfin, on retiendra que cette dernière course du Super GT 2022 a été enlevée par Naomi Yamamoto et Tadasuke Makino sur la Honda NSX n°100 du Team Kunimitsu. En attendant, kampaï pour notre Bertrand national !