Rallye du Condroz : Lefèbvre abandonne, Gryazin vers la victoire

Sacré champion de Belgique au départ de ce Rallye du Condroz, Stéphane Lefèbvre ne signera pas le sept sur sept en championnat de Belgique ni la passe de quatre succès consécutifs au Rallye du Condroz.Alors qu'il avait repris la tête de l'épreuve en signant le meilleur temps lors des deux premières spéciales de la matinée, le Français a perdu 2.40.9 sur son rival russe dans l'ES14 de Verlaine-Jehay.Pire que cela, à la fin de la spéciale, le Français jetait le gant : « L'arbre de transmission est cassé. A quoi bon réparer et continuer ? On a perdu trop de temps. On en reste-là. »Son équipier Xavier Portier perd ainsi ses dernières chances d'être titré à son tour, le sacre chez les copilotes devant plus que probablement revenir à Nicolas Gilsoul.

Voilà qui propulse Nikolay Gryazin vers le succès. A quatre spéciales de l'arrivée, le pilote Skoda possède 34.4 d'avance sur l'autre Fabia de notre compatriote Adrian Fernémont .Cédric Cherain qui partage le meilleur temps sur cette spéciale monte donc sur le podium provisoireque revendique encore Gino Bux et Nicolas Gilsoul 9.6 derrière.Xavier Bouche hérite du Top 5. Maxime Potty est sixième malgré sa crevaison dans Ouffet, 11.3 devant Jos Verstappen. Bastien Rouard, Charles Munster et Gunter Monnens complètent le Top 10.