Valentino Rossi confirme qu'il sera pilote officiel BMW en 2023 avec WRT !

Il n'y a encore eu aucune annonce officielle dans le fief de BMW Motorsport mais le principal intéressé s'est livré à quelques confessions au micro de la Sky à l'occasion du Grand Prix de Valence, finale du MotoGP 2022 qui a vu Pecco Bagnaia ceindre la couronne.

L'essai de la BMW M4 GT3 au lendemain de la finale du GT World Challenge Endurance à Barcelone n'est pas resté sans suite pour Valentino Rossi. Non seulement la légende de la moto restera fidèle à WRT qui engagera des coupés bavarois à compter de 2023 mais en plus, il devient un pilote officiel de BMW Motorsport ! À Munich, on ne pouvait pas laisser passer l'occasion de s'associer au nom de cette superstar internationale qu'est Il Dottore.

"Je vais devenir pilote officiel BMW et j'en suis ravi", a confié Valentino Rossi. "Mais je resterai avec WRT. Au final, il n'y a que la voiture qui change vu que je roulais sur Audi en 2022. La M4 est très belle, plus moderne, équipée d'un moteur biturbo et plus imposante que la R8 LMS. Elle semble de surcroît plus facile à piloter"

Comme en 2022, Vale devrait s'embarquer pour un double programme avec les deux championnats GT World Challenge à la clé. Et notre petit doigt nous dit qu'on devrait à nouveau retrouver un grand pilote belge à ses côtés pour l'épauler !

C'est de notoriété publique que WRT représentera officiellement BMW Motorsport en WEC à compter de 2024. Avec son nouveau statut de représentant de la marque à l'hélice, Rossi se verrait bien tester le proto M V8 Hybrid LMDh qui achève actuellement son développement avant, pourquoi pas, d'en prendre le volant en compétition. Verrons-nous le très populaire Valentino aux 24 Heures du Mans ?

"Courir avec BMW au Mans ? J'espère tout d'abord essayer la LMDh", précise-t-il. "Il faudra ensuite voir si je suis assez performant pour devenir pilote en hypercar. A mon avis, ça sera assez difficile"

Désormais officiellement enrôlé par un grand constructeur automobile, la carrière sur quatre roues de Valentino Rossi n'est pas prête de s'arrêter. Loin de là.