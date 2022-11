Benoît et François Semoulin champions du monde de Lamborghini Super Trofeo

Une semaine après John Wartique lors des Finali Mondiali de Ferrari à Imola, la Belgique a de nouveau brillé lors d'une coupe du monde d'une compétition monotype prestigieuse. Cette fois, ce fut sur le circuit de Portimao à l'occasion des World Finals de Lamborghini Super Trofeo sur le circuit portugais de Portimao, réunissant les spécialistes du championnat au taureau de Sant'Agata Bolognese venus de tous les continents.

Si Amaury Bonduel n'a pas été servi par la réussite, Benoît et François Semoulin, dont la petite équipe Semspeed boxe au-dessus de son propre poids, ont en revanche connu le week-end presque parfait. "Nous avions le choix entre courir à Barcelone ou faire la grande finale de Portimao vu que nous avions décroché notre sésame pour y participer", commente Benoît. "Nous sommes arrivés le lundi matin sur la pointe des pieds alors que la plupart des écuries limaient la piste depuis une semaine. Nous avons connu en début de semaine notre seul contre-temps qui fut un embrayage cassé. Mais par la suite, nous nous sommes appliqués à apprivoiser ce circuit de Portimao qui est magnifique mais très compliqué avec des virages en aveugle se passant à fond de cinquième ! Pour rester poli, il faut avoir une sacrée paire par endroits..."

Les deux manches finales du championnat d'Europe étaient rondement menées avec deux victoires en deux courses dans la catégorie LB Cup réservée avant tout aux pilotes amateurs. Vint ensuite le moment tant attendu des deux courses comptant pour la coupe du monde Lamborghini. "Les qualifications de la course 1 se sont mal passées puisque mon meilleur tour n'a pas été compté et j'ai été piégé par les drapeaux rouges", poursuit Benoît. "Je suis donc parti 6ème mais François et moi sommes parvenus à achever la course en deuxième position de notre catégorie. La course 2 s'est présentée sous de meilleurs auspices puisque François a qualifié notre Huracan en deuxième position. Après être restés deuxièmes pendant une bonne partie de l'épreuve, j'ai pu prendre la première place à 15 minutes de l'arrivée pour décrocher la victoire. Grâce au cumul de nos résultats, nous sommes sacrés champions du monde de Lamborghini Super Trofeo dans la catégorie LB Cup !"

Après avoir réalisé un insolent doublé en lever de rideau des 24 Heures de Spa, les frères Semoulin concluent en apothéose une saison mémorable. "Le 6 novembre 2022 est une date que nous n'oublierons pas de sitôt. Notre écurie Semspeed devient de surcroît le premier team belge à gagner les World Finals de Lamborghini. Nous remercions tous nos membres qui ont été parfaits d'un bout à l'autre du week-end. Comme le rappelle volontiers Giorgio Sanna, le patron de Lamborghini Squadra Corse, nous sommes le seul vrai team amateur courant en Super Trofeo et à Portimao, nous avons gagné devant tout le gratin de la marque ! À coup sûr, ce que nous venons de vivre restera à jamais gravé dans nos mémoires"

Pour la petite histoire, l'ex-pilote de F1 et champion de Formula E Nelson Piquet Jr qui a remporté les World Finals au classement général. En attendant, le champagne promet de couler à flot du côté de Thulin, fief de la famille Semoulin, cette semaine !