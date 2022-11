Un empereur du Japon nommé Baguette

Il y a 30 ans, le Japon était un eldorado pour les pilotes occidentaux en mal de reconnaissance. Si le phénomène est moins flagrant aujourd’hui, il ne s’est pas totalement estompé. Une poignée d’entre eux vient chercher fortune au Soleil Levant afin de triompher là-bas et effectuer un retour gagnant dans la vieille Europe.

L’Archipel est en effet riche de deux championnats qui font bien des jaloux chez nous : la Super Formula considérée comme une des antichambres de la F1 et le Super GT, compétition d’endurance où les trois géants nippons que sont Nissan, Toyota et Honda s’escriment avec des bolides aux performances proches des LMP2 tous engagés et pilotés par des écuries et des pilotes officiels. Une guerre des pneus y fait également rage entre Michelin, Bridgestone, Yokohama et Dunlop. Et, enfin, un public fanatique fait le show dans les tribunes en agitant d’impressionnants calicots. C’est dans ce championnat que vient de triompher l’un des nôtres.

Bertrand Baguette connait très bien le Japon. Evoluant depuis 2014 en Extrême-Orient, il est tombé amoureux de ce pays fascinant. Le gaijin venu de Thimister-Clermont a progressivement gagné le respect de ses pairs. Mais cette année, il relevait un nouveau défi en quittant Honda pour Nissan après plusieurs victoires avec la firme au H sans jamais décrocher de titre. Avec le Team Impul, une équipe qui n’a plus été sacrée depuis… 1995, rien n’assurait une première couronne nippone pour BB. Avec son équipier Kazuki Hiramine, il allait monter dans le bon wagon d’entrée de jeu. Toujours bien placé, auteur de plusieurs podiums, le duo allait s’imposer à Suzuka au coeur de la saison. Jusqu’au dénouement de Motegi où, arrivés avec 2,5 points sur les leaders, ils allaient profiter des ennuis de ces derniers pour coiffer la couronne.

En étant sacré sur une voiture dont la robe bleue est connue de tous dans le monde grâce à Gran Turismo, Bertrand signe la plus belle ligne de son palmarès, au-delà de son titre en Formule Renault 3.5 et sa victoire en LMP2 aux 24H du Mans. Cela tombe à pic pour lui : l’heure où le gratin de l’endurance renait avec l’Hypercar et le LMDh, plus d’un constructeur devrait penser à lui pour l’enrôler dans un programme international. Comme bien d’autres gaijins avant lui.