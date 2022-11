WEC Bahreïn : WRT jouera son va-tout dans la nuit orientale

Entamée dans les marais de Sebring en mars, la saison 2022 du FIA WEC s’achèvera ce samedi dans le désert de Sakhir. À l’issue des 8 Heures de Bahreïn qui sont la troisième épreuve la plus longue de l’année pour les animateurs du Mondial, toutes les catégories connaitront leur dénouement avec plusieurs balles de match à attribuer, même si certains se distinguent.

Hypercar : égalité parfaite !

C’est très serré en Hypercar puisque deux équipages seront en piste à égalité de points en tête de la catégorie. Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa (Toyota GR010 n°8), victorieux au Mans, et André Negrão, Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière (Alpine A480 n°36), lauréats à Sebring, comptent 121 points, tandis que Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez (Toyota GR010 n°7) restent eux aussi candidats au titre.

Toyota part avec les faveurs des pronostics à Sakhir. ©TGR

Sur le plan de la performance, les Toy’ partent favorites face à une Alpine née Rebellion vieillissante mais les hommes de Philippe Sinault auront-ils le culot de faire vaciller le géant nippon ? À Bahreïn, la voiture qui terminera devant l’autre sera sacrée. Pour le trio Kobayashi-Lopez-Conway, c’est moins évident : la Toyota n°7 sera championne si l’Alpine et la voiture-soeur abandonnent.

Il faudra également tenir à l’oeil les Peugeot 9X8 qui poursuivent leur montée en puissance. Les lionnes pourraient faire office d’arbitres dans la bagarre. Mais quid de la fiabilité ? « L'épreuve est plus longue d'un tiers de temps. Jusqu'à présent, nous avons disputé des manches de 6 heures. A Sakhir, ce sera 8 heures », précise Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport. « Ce tracé est aussi très exigeant pour les pneumatiques, sans oublier les températures différentes que nous allons rencontrer dans le désert »

LMP2 : WRT n’aura rien à perdre

Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa et Will Stevens arrive à Bahreïn avec 28 points d’avance aux classements des équipes et des pilotes. On peut dire que le Team JOTA est sur un tapis volant mais cinq voitures sont encore mathématiquement en lice pour le titre en LMP2. C’est le cas des deux Oreca préparées par WRT. L’Oreca n°41 de Nato-Andrade-Habsburg est troisième avec 80 points, avec deux unités d’avance sur la n°31 de Gelael-Frijns-Rast qui s’était imposée à Spa-Francorchamps.

Contrairement à 2021, les chances de titre du team belge sont assez minces. ©Decancq - WRT

Si la n°38 termine sixième, elle sera titrée quelque soit le résultat de ses adversaires, mais tout peut arriver sur 8 heures de course. « Nous n'avons pas d'autre choix que de viser la victoire et même avec cela, d’autres facteurs externes entrent en ligne de compte », commente Vincent Vosse, Team Principal de WRT. « Nous n'avons rien à perdre et nous allons attaquer avec les deux voitures, en espérant signer un doublé. Nous avons les voitures, l'équipe et les équipages pour gagner et nous verrons ce qui se passera »

GTE : Ferrari contre Porsche pour la der’ des Pro

Après une longue histoire qui s’est confondue avec celle du FIA WEC, c’est donc la dernière sortie en course de la catégorie LMGTE Pro ce week-end. Pour ce grand final, Ferrari et Porsche se livreront un bras de fer sans merci.

Au championnat des constructeurs, il n’y a qu’un petit point d’écart : 216 pour Ferrari, 215 pour Porsche. Chez les pilotes, es champions en titre James Calado et Alessandro Pier Guidi (Ferrari AF Corse n°51) sont en position idéale avant la course avec 120 points. A 11 points figurent Kévin Estre et Michael Christensen (Porsche 911 RSR n°92), tandis que Gianmaria Bruni (Porsche n°91) est en embuscade avec 106 points.

En GTE-Am, le titre devrait échoir à Aston Martin. C’est la Vantage TF Sport n°33 qui fut pilotée pendant toute la saison par Ben Keating et Marco Sorensen qui tient la corde avec 123 points, soit 20 de plus que la Northwest AMR n°98 de Paul Dalla Lana et David Pittard. Du côté de Sarah Bovy et des Iron Dames, coiffer les GT anglaises est évidemment exclu mais le trio à la Ferrari rose, actuellement quatrième chez les teams, pourrait non seulement terminer meilleur équipage ferrariste mais également déloger la Porsche Proton Competition de la troisième place provisoire. Après l’ELMS à Portimao, les amazones feront-elles encore plus fort et s’imposeront-elles dans la nuit orientale ?

Sarah Bovy et ses équipières vont-elles refaire le coup de Portimao ? ©Iron Lynx

Après les qualifications qui débuteront ce vendredi à 14h50 (heure belge), la trentaine d’équipages inscrits à cette finale 2022 WEC verront le drapeau vert samedi à 12h00 tapantes. Qui brillera dans l’obscurité du désert ?