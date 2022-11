8H Bahreïn : WRT et Sarah Bovy en pole pour la der' de l'année !

C'est au crépuscule que les qualifications des 8 Heures de Bahreïn ont eu lieu ce vendredi. Au classement général, c'est Toyota qui a eu le dernier mot face à Peugeot avec la pole position pour la GR010 n°8 de Sébastien Buemi, Rao Hirakawa et Brendon Hartley. C'est le Néo-Zélandais qui a signé le temps de référence en 1:46.800, devançant pour huit dixièmes la Peugeot 9X8 n°93 pilotée par Paul di Resta. La deuxième ligne sera occupée par la Toyota n°7 et la Peugeot n°94 grâce aux efforts de Mike Conway et Gustavo Menezes. Pour l'Alpine A480 n°36, l'affaire est revanche mal engagée avec le 5ème temps signé Nicolas Lapierre.

N'ayant plus rien à perdre vu que ses chances de titre sont relativement minces, WRT a juré d'achever la saison avec panache. Premier message passé, la pole position de Norman Nato en 1:50.330 sur l'Oreca n°41 préparée à Baudour. Le Français a délogé au dernier moment Antonio Felix Da Costa (JOTA n°38) qui est le grand leader du championnat LMP2 avec ses équipiers Will Stevens et Roberto Gonzalez. Le tiercé de tête est complété par Filipe Albuquerque sur l'United n°22. L'autre Oreca WRT est un peu retrait, Robin Frijns s'étant contenté du 8ème temps de catégorie sur la n°31 qu'il partage avec Sean Gelael et René Rast.

Avantage Porsche pour la dernière qualifications de l'histoire du GTE-Pro. Gianmaria Bruni a signé la pole sur la 911 RSR n°91, précédant la Ferrari 488 AF Corse n°52 et l'autre Porsche 911 officielle pilotée par Michael Christensen. En GTE-Am, Sarah Bovy a offert aux Iron Dames la deuxième pole position en WEC de leur histoire ! Au volant de la Ferrari 488 n°85, la Liégeoise a eu le dernier mot sur l'Aston Martin TF Sport n°33 de Ben Keating et la Porsche 911 RSR n°77 Proton Competition de Christien Ried.

Le départ des 8 Heures de Bahreïn sera donné demain sur le coup de midi, heure belge.