WTCR : vivement que cette saison 2022 se termine...

Ce n'est un secret pour personne. Le World TCR va mal. Très mal. Meetings annulés, lobbys, problèmes récurrents avec les pneumatiques, teams et pilotes mécontents qui claquent la porte et ne cachent pas leur méfiance vis-à-vis du promoteur, la Coupe du Monde des voitures de tourisme a vécu une véritable "annus horribilis" qui a finalement conduit à sa disparition pure et simple à la fin de l'année.

Dernier revers en date, Rob Huff, ancien champion et troisième du championnat, qui renonce à la tournée orientale, dénonçant le manque de ressources de son équipe hongroise Zengo Motorsport pour se battre pour le titre. C'est donc dans une ambiance pesante que le WTCR enchaîne la dernière ligne droite de sa saison 2022. Et de son existence.

Premier acte de cette tournée au Moyen-Orient, le circuit de Sakhir en prélude des 8 Heures de Bahreïn. Ce n'est pas la première fois qu'un championnat de voitures de tourisme international se produit sur ce Tilkodrome. En 2016 et 2017, le TCR International, en lever de rideau du Grand Prix de F1, s'y produisait. Tous les regards seront portés vers quatre pilotes pouvant encore réellement espérer ceindre la couronne et succéder à Yann Ehrlacher, hors-jeu suite au départ fracassant de Lynk&Co.

Mikel Azcona dispose actuellement des faveurs des pronostics. Le jeune Espagnol, passé chez Hyundai cette année, s'est directement affirmé comme le leader de l'écurie BRC représentant le constructeur coréen en WTCR. L'ancien champion de TCR Europe possède 251 unités à l'issue des qualifications où sa pole lui a rapporté 10 points supplémentaires. Il devance de 39 longueurs l'Argentin Nestor Girolami. "Bebu" aimerait faire enfin triompher Honda et la Civic Type-R.

Rob Huff forfait, il faut se tourner vers Comtoyou Racing pour trouver les deux autres candidats au titre encore crédibles. À l'issue des qualifications, Nathanaël Berthon a débordé son équipier Gilles Magnus encore marquant huit points bonus. Le Français et l'Anversois comptent respectivement 168 et 165 unités. Si coiffer la couronne s'annonce ardue, ce n'est mathématiquement pas impossible. Pour cela, il faudra évidemment prendre des points à Azcona à chaque fois.

Les deux courses bahreïnies du WTCR auront lieu aujourd'hui et demain. La Race 1 démarrera cet après-midi à 17h05 (heure belge) tandis qu'il faudra se lever à 8h00 pour vivre en direct la Race 2 ce samedi. Après Bahreïn, le championnat se rendra à Djeddah, en Arabie Saoudite, dans deux semaines.