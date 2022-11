8H Bahreïn: la Toyota n°8 sacrée, WRT vice-champion en LMP2

Toyota Gazoo Racing livrait un duel face à Alpine pour le titre 2022 en Championnat du Monde d'Endurance (WEC) et le constructeur nippon n'a pas laissé passer sa chance. Débarrassées des deux Peugeot 9X8 qui ont certes été à la hauteur contre le chrono mais qui ont encore pêché sur le plan de la fiabilité, les GR010 ont verrouillé un indiscutable doublé.

La n°7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez s'imposent mais c'est l'équipage de la n°8, deuxième des 8 Heures de Bahreïn, qui coiffe la couronne. Sébastien Buemi, Rao Hirakawa et Brendon Hartley ont vécu une saison en dents de scie mais ont sauvé le plus important : le titre en WEC et la victoire aux 24 heures du Mans en juin. Jamais dans le coup, l'Alpine A480 n°36 de Nicolas Lapierre, André Negrao et Matthieu Vaxivière complète le podium du jour, à deux tours de la Toyota victorieuse. Le trio franco-brésilien loupe le titre pour cinq petits points.

LMP2 : feu d'artifice chez WRT

Arrivée au Moyen-Orient au quatrième rang de la classe LMP2, l'Oreca-Gibson n°31 permet au Team WRT de finir vice-championne 2022 grâce à un récital des hommes de Vincent Vosse et leur trio René Rast-Robin Frijns-Sean Gelael. Ce fut une course parfaite sur tous les plans. Sans l'abandon manceau, l'Oreca rouge aurait empoché un deuxième titre haut-la-main.

WRT bat United Autosports, l'Oreca n°23 de Pierson-Lynn-Jarvis finit à 49 secondes. La troisième marche du podium est occupée par l'Oreca JOTA n°38 qui décroche le titre, Antonio Felix Da Costa, Roberto Gonzalez et Will Stevens ayant abordé cette finale en grands favoris. L'autre Oreca WRT, la n°41 de Nati-Andrade-Habsburg, finit à la 5ème place après avoir signé la pole position.

GTE-Pro : AF Corse dans tous ses états

Pour la der' du GTE-Pro, AF Corse et Ferrari sont passés par toutes les émotions. Tandis que la 488 n°52 de Miguel Molina et Antonio Fuoco s'imposait sans contestation, la n°51 vivait un véritable calvaire, James Calado et Alessandro Pier Guidi devant boucler le dernier quart de course sans quatrième rapport ! Heureusement, le bolide écarlate voyait l'arrivée pour offrir le titre pilote au Britannique et à l'Italien tandis que Ferrari est sacré chez les constructeurs. La Corvette n°64 de Milner-Tandy et la Porsche n°92 de Estre-Christensen complètent le dernier podium de l'année.

GTE-Am : Les Iron Dames ont tout donné

Le coup est passé près. Après avoir signé la pole position, les Iron Dames ont mené le GTE-Am pendant les trois-quart de l'épreuve. Mais finalement, Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey ont été battues par les Porsche 911 du Team Project1 qui ont achevé la course en trombe. Mais avec une troisième place et un nouveau podium, les filles auront marqué cette saison de leur empreinte.

La victoire revient donc à Pedersen-Cairoli-Leutwiler (Porsche n°46) devant Hyett-Jeanette-Barnicoat (Porsche n°56). On notera également la 12ème place de classe de Jan Heylen sur la Porsche 911 n°88 du Dempsey-Proton Racing, aux côtés des Américains Fred Poordad et Patrick Lindsey.

Ainsi se conclut un chapitre du FIA WEC. Place désormais à la saison 2023 qui sera marquée par l'avènement des LMDh et l'arrivée de plusieurs grands constructeurs, sans oublier le centenaire des 24 heures du Mans qui s'annonce d'ores et déjà comme "the place to be" l'an prochain...