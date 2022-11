George Russell remporte son premier Grand Prix de F1 à Interlagos

Prestation cinq étoiles du jeune Britannique après une course palpitante.

Comme de coutume, le Grand Prix du Brésil fut tout sauf soporifique. Il ne fallait attendre que quelques hectomètres pour voir le premier incident avec Daniel Ricciardo envoyant Kevin Magnussen en toupie au virage 8... avant d'être harponné par la Haas du Danois juste après. Héros des qualifications du vendredi et auteur d'un Top 8 samedi, les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour K-Mag.

Après une période de Safety Car, la course repartait au 7ème tour et Max Verstappen tentait une manoeuvre de dépassement sur Lewis Hamilton à la sortie des "esses" de Senna. Le Hollandais et le Britannique entraient cependant en collision, le pilote Red Bull devant s'arrêter pour remplacer son aileron avant tandis que le pilote Mercedes pouvait poursuivre sa route avec une W13 légèrement amochée. Pendant ce temps, Lando Norris (McLaren) envoyait Charles Leclerc (Ferrari) dans le décor du virage 7, une manoeuvre pour laquelle le Britannique allait être pénalisé.

Les cartes étaient rabattues au 55ème tour quand la Safety Car montait en piste pour permettre aux commissaires d'évacuer la McLaren de Norris, victime d'une perte de puissance au virage 8. Un incident qui ne faisait pas les affaires de George Russell. Ayant mené toute la course avec autorité jusque là, le pilote Mercedes voyait toute son avance fondre avec Lewis Hamilton revenu juste derrière lui après ses déboires du début d'épreuve. La course repartait à l'entame du 60ème tour.

Tout cela n'ébranlait nullement Russell qui contrôlait habilement la fin de la course pour franchir l'arrivée en vainqueur. Après avoir terminé premier de la course sprint la veille, le jeune Britannique remporte sa première victoire officielle en Formule 1. C'est donc le transfuge de Williams, qui incarne l'avenir de l'écurie allemande, qui a permis aux hommes de Toto Wolff de renouer avec le succès après onze mois de disette. Un succès remarquable qui marquera assurément les esprits à Brackley.

Après avoir vraisemblablement manqué l'abandon suite à son contact avec Verstappen, Lewis Hamilton permet à son employeur de signer le doublé. Le premier depuis Imola 2020. Le septuple champion du monde a terminé dans les échappements de son cadet. La troisième marche du podium est occupée par Carlos Sainz (Ferrari) malgré les réclamations de Charles Leclerc qui espérait récupérer la troisième place dans la cadre de la lutte pour la deuxième place au championnat des pilotes.

Fernando Alonso (Alpine), parti 17ème, termine à la cinquième place après une fin de course en boulet de canon. Après un Grand Prix infernal, Verstappen doit se contenter du sixième rang devant Sergio Perez qui s'est effondré en fin de course en étant le seul pilote du peloton de tête à être chaussé en médiums quand les autres étaient en tendres. Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Lance Stroll (Aston Martin) complètent le Top 10.

La finale de cette saison 2022 aura lieu à Abou Dhabi dans une semaine.