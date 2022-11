Thierry Neuville en BMW au Spa Rally

Excellente nouvelle pour les organisateurs du Spa Rally et les amateurs d'épreuves routières. A peine descendu de la plus haute marche du podium japonais, Thierry Neuville a annoncé qu'il serait au départ de la dernière manche du championnat de Belgique, les 3 et 4 décembre prochains.

Notre ambassadeur mondial ne pilotera pas son habituelle Hyundai ni même une version Rally2, mais bien une spectaculaire BMW M3 E30 Groupe A rachetée par sa structure Lifelive au réputé préparateur néerlandais Mats van den Brand. Deux exemplaires ont même été acquis par la structure de Saint-Vith qui les mettra en location en 2023. Et quel meilleur moyen d'en assurer la promotion et de démontrer le potentiel d'une telle monture que de l'aligner avec Thierry lui-même?

Le succès populaire du Spa Rally au départ duquel les chances de succès de Hyundai reposeront dans les mains de Grégoire Munster est d'ores et déjà assuré.