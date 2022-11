Nico Hülkenberg, le pilote aux neuf vies

Tel un chat, Nico Hülkenberg a connu neuf vies en F1. Cet ancien protégé de Willi Weber, l'emblématique manager de Michael Schumacher, a été bouté hors de la grille des Grands Prix à de nombreuses reprises, il est à chaque fois revenu par la fenêtre ou le soupirail. En 2023, l'Allemand entamera un nouveau chapitre de son existence avec Haas qui a préféré son expérience pour faire oublier un Mick Schumacher au patronyme certes mythique mais qui a globalement déçu.

L'écurie Williams choisit de donner sa chance en 2010 à ce grand blond aryen révélé par la série A1-GP quelques années plus tôt pour remplacer Nico Rosberg, parti chez Mercedes. Face à Rubens Barrichello qui a fini troisième du championnat l'année précédente, celui qu'on surnomme "Hülk" tient la comparaison et signe même l'exploit d'une pole position retentissante à Interlagos où son habilité dans les conditions mixtes fait merveille. Malgré cela, Williams préfère les pétrodollars de Pastor Maldonado pour 2011 et Hülkenberg, bien moins nanti financièrement, se retrouve sur la touche.

En dépit d'une première saison réussie, Nico se retrouve donc à pied et doit se contenter d'un poste de réserviste chez Force India. La chance finit cependant par lui sourire. En avril 2011, Adrian Sutil est impliqué dans une altercation avec Eric Lux dans une boîte de nuit à Shanghaï. Cela sent mauvais pour le pilote allemand qui sera finalement condamné à 18 mois de prison avec sursis. Force India choisit dès lors de titulariser Hülkenberg qui effectuera une saison 2012 très solide face à Paul di Resta. En fin d'année, sur ce circuit d'Interlagos qui lui réussit tant, il aurait pu gagner si Lewis Hamilton ne l'avait pas piteusement harponné...

Mais entre-temps, Hülkenberg a signé chez Sauber pour l'année suivante. Un choix qui semble logique tant l'écurie suisse a brillé en 2012 avec plusieurs podiums. Pour l'Allemand, il s'agira toutefois d'un statu quo, la C32 à moteur Ferrari étant moins bonne que sa devancière. Cependant, sa cote est au plus haut et on l'annonce chez Ferrari ou chez Lotus pour 2014. Un coup dans l'eau vu que Maranello choisira Räikkönen tandis que Enstone, à court de liquidités, jettera son dévolu sur les pesos de Pastor Maldonado après le sketch de Mansoor Ijaz qui n'aura fait rire personne. Finalement, notre ami retourne dans l'équipe qui l'a déjà sauvé deux ans plus tôt : Force India.

Nico enchaînera trois saisons avec le team basé à Silverstone. À chaque fois, des points mais jamais de podiums a contrario de son équipier Sergio Pérez. Entre-temps, il a remporté les 24 heures du Mans 2015 avec Porsche mais surtout, Force India est en train de mal tourner. Alors que son associé moisit en prison, le patron Vijay Mallya est également rattrapé par la justice. C'est l'occasion pour Hülkenberg d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Il doit désormais intégrer le giron d'un grand constructeur. Ce sera Renault.

Ayant racheté Lotus, le losange veut renouer avec le succès en F1 et compte sur Hülkenberg pour réaliser ce dessein. Hélas, l'alliance franco-allemande sera d'avantage faite de déceptions que de bonheur. Il y a certes des points précieux mais le podium semble encore loin. À Enstone, on commence à se lasser de ce pilote qui n'a toujours pas fini dans les trois premiers d'un Grand Prix malgré tout le bien qu'on pense de lui. Après une nouvelle occasion manquée lors du GP d'Allemagne 2019 où il sort de la piste alors que le podium est à sa portée, Hülkenberg se voit notifier qu'il sera remplacé par Esteban Ocon la saison suivante.

La carrière de Nico en F1 semble finie. On l'annonce en ADAC GT sur une Audi. Mais 2020 est marquée par la pandémie de Covid-19 et cela va faire ses affaires. Son ancienne écurie, Racing Point, doit trouver un remplaçant à Sergio Pérez, testé positif, pour les deux Grands Prix disputés à Silverstone. C'est Hülkenberg qui est choisi. Découvrant sur le tas ce que beaucoup appellent "la Mercedes rose", il fera mieux que se défendre avec, notamment, une troisième place en qualifications lors du GP du 70e anniversaire de la F1. Lors du GP de l'Eifel sur le Nürburgring, il doit directement débuter en qualifs après que Lance Stroll se soit senti mal. Logiquement qualifié 20ème et dernier, il parviendra à terminer huitième.

Grâce à ces trois piges réussies, notre homme voit sa cote repartir de plus belle. Il fait partie des candidats pour remplacer Alex Albon chez Red Bull pour 2021. Il a même les faveurs personnelles de Helmut Marko. Finalement, ce sera Pérez qui sera choisi et "Hülk" devra se contenter d'un rôle de réserviste chez Aston Martin. Mais tout vient à point qui sait attendre : Sebastian Vettel étant testé positif au Covid, c'est lui qui est désigné pour disputer les deux premiers Grands Prix 2022. Il finira respectivement 17ème à Bahreïn et 12ème en Arabie saoudite mais devant son équipier Lance Stroll à Djeddah.

Malgré le poids des ans (il a fêté son 35ème anniversaire en août dernier), Nico a donc gardé une image positive dans le paddock, de quoi lui valoir sa neuvième vie sous les couleurs de Haas. Reste à voir comment la mayonnaise prendra avec Kevin Magnussen qui lui a jadis proféré des noms d'oiseaux en public et Günther Steiner qui n'est pas le plus facile à vivre parmi les patrons d'équipe. À "l'incroyable Hülk" de prouver que 2023 n'est pas l'année du retour de trop...