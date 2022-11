Boutsen VDS: Le retour du félin en GT

Voici une bonne nouvelle que l'on attendait pas nécessairement. Après sept ans d'absence des paddocks voitures, le Comte Marc van der Straten est de retour à ses anciennes amours. Plus question toutefois de recréer son propre team comme à l'époque des BMW Z4, Ford Mustang ou Ford GT.

Pour son "come-back" en auto, ce grand passionné qui entretemps a conquis trois titres mondiaux en Moto2 a décidé de s'associer à un autre grand nom du sport auto belge : notre ex-triple vainqueur de GP F1 Thierry Boutsen. C'est ainsi qu'a été dévoilé ce vendredi soir dans les ateliers wavriens le Boutsen VDS qui alignera en 2023 deux Audi R8 LMS EvoII dans les championnats Sprint et Endurance ainsi que deux Lamborghini Huracan dans le Super Trofeo.

« Tout le monde connait ma passion pour les sports mécaniques, un héritage familial », sourit Marc van der Straten. « En automobile, mon équipe Marc VDS est notamment connue pour avoir gagné les 24 Heures de Spa en 2015. Mais il y aussi eu les Gillet Vertigo, des Ford GT, la Ford Mustang ou le prototype Aston Martin engagé sous nos couleurs aux 24H du Mans 2011. Le Marc VDS Racing Team est aussi actif en moto depuis 2010, avec notamment trois couronnes mondiales en Moto2. J’avais toutefois envie de revenir en GT et dans les courses d’endurance, l’une de mes disciplines de cœur. La possibilité de m’associer avec la famille Lainé-Boutsen me permet de faire revivre le félin, qui est mon logo, sans repartir de zéro. J’en suis très heureux et j’ai hâte de voir 2023 commencer ! »

Voilà l'investisseur-sponsor-partenaire dont Olivia Boutsen et Olivier Lainé, le beau-frère de Thierry Boutsen, avait besoin pour passer la vitesse supérieure après avoir démontré cette année qu'ils pouvaient faire aller très vite une Audi R8 avec des jeunes très bons pilotes comme Benjamin Lessennes ou le Français Adam Eteki.

A l'heure actuelle, seuls les Français Aurélien Panis, déjà soutenu par VDS depuis quelques années, et l'Italien Alberto di Folco sont confirmés pour ces programmes.

Si WRT a décidé de changer de crèmerie, on peut dire aujourd'hui qu'Audi sera toujours bien représenté par les teams belges avec deux R8 pour Comtoyou Racing et autant pour Boutsen VDS ce qui devrait, on l'espère, attirer encore un peu plus de pilotes noir jaune rouge dans les championnats GT et sur la grille des 24H de Spa.