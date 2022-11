Décès de Bruno Blaise au Rallye des Crêtes

On appelle cela la triste loi des séries. Deux semaines après le tragique accident du Rallye du Condroz dans lequel deux jeunes ont perdu la vie, fauchés par la Skoda en perdition d'Emeric Rary, le rallye a de nouveau été endeuillé. On a en effet appris ce midi la disparition du Malmédien de 56 ans Bruno Blaise, décuple vainqueur du Rallye des Crêtes, une épreuve provinciale qui se déroulait ce dimanche.

"L'Opel Corsa N°54 de Bruno Blaise et Geoffrey Razzi a été victime d'une sortie de route dans l'épreuve spéciale N°3 du 27ème Rallye des Crêtes," ont indiqué les organisateurs. "Les secours sont intervenus très vite. Malheureusement, Bruno Blaise est décédé des suite de ses blessures.

La direction de course a immédiatement neutralisé la spéciale et décidé d'arrêter l'épreuve.

L'écurie Chawresse et l'ASAF s'associent à la douleur des familles et leur présentent les plus sincères condoléances."

On n'en sait actuellement pas plus sur les circonstances exactes de l'accident.

Bruno Blaise était chez lui aux Crêtes, une épreuve qu'il avait déjà remportée à dix reprises. Figure de proue des courses provinciales où il faisait voler sa petite Corsa, ce pilote aussi rapide que sympathique et apprécié de tous représentait le pilote amateur doué par excellence. Il manquera à la grande famille du rallye. Repose en paix l'ami...