Kobe Pauwels va débuter en rallye ce week-end au sprint de Thirimont

Sa couronne de champion d'Europe RX3 à peine en poche, Kobe Pauwels songe déjà à l'avenir:

"C'est un rêve de gosse qui s'est réalisé d'être couronné cette année en RX3 à 17 ans à peine," confie le fils de Koen qui, un mois après avoir fêté ses dix-huit ans et décroché le permis de conduire disputera, le week-end prochain, le Rallysprint de Thirimont au volant d'une Renault Clio R5 de chez CRT. "Je veux découvrir cette autre discipline pour voir si cela me plait et décider vers où je vais m'orienter pour 2023. A l'heure actuelle, j'ai trois sérieuses possibilités. Si le budget n'était pas un problème et que je pouvais choisir, j'opterais bien sûr pour le Mondial WRX, le top du rallycross, ou le championnat d'Europe RX1 car le niveau en RX2e est moins élevé qu'en RX3. Donc l'électrique n'est pas une option. Maintenant, il y a deux belles alternatives. J'ai récemment testé à Hockenheim une Audi TCR de chez Comtoyou Racing et je tournais dans les chronos du champion 2022 Franco Girolami. Si je fais du circuit, ce sera à 99% avec Comtoyou. Enfin, il y a aussi la piste rallye. On va attendre de voir comment cela se passe à Thirimont pour voir si je roule à Spa la semaine d'après. Et peut-être que je pourrais ensuite participer au championnat Junior avec une Rally4. Je le répète, rien n'est décidé..."

Audi Comtoyou comme Gilles Magnus, Clio R5 ou R4 avec CRT sur les traces de Tom Rensonnet, cela signifierait-il que notre jeune champion de rallycross recevra une aide et sera intégré en 2023 au RNT? "J'aimerais bien, ce serait cool d'être aidé par la fédération, mais rien n'est acquis ni décidé à ce niveau-là non plus," conclut le jeune Pauwels.