André Malherbe, légende belge de la moto, n'est plus

Comme Joël Robert qui nous a quittés il y a près de deux ans, il faisait partie des géants belges de la moto, et plus particulièrement du motocross. André Malherbe, lui-même fils d'ancien motard et qu'on surnommait Dédé ou Hollywood, a pris son dernier envol ce jeudi à l'âge de 66 ans.

Le palmarès du motard qu'on reconnaissait à sa combinaison blanche est impressionnant. On pourrait retenir qu'il fut Triple champion du Monde 500 cm3 (1980, 1981 et 1984), triple fois vice-champion du Monde 500 cm3 (1983, 1985 et 1986), vainqueur de la Coupe FIM 125 (1974 et 1975) ou encore triple Champion du Monde par équipe au Motocross des Nations (1977, 1979 et 1980). Mais ce qu'on retient surtout du Hutois, grand animateur au firmament du motocross, c'est son panache qui a donné bien des migraines à de nombreux adversaires.

Quand le grand chapitre du motocross boueux s'arrête fin 1986 et après un bref passage sur quatre roues qui inspirera bien d'autres motards, Malherbe succombe à l'appel du désert et se lance dans le Paris-Dakar, bien entendu sur moto. Cette participation à l'édition 1988 sera hélas la dernière. Perdu dans ce terrain hostile, il fait une très mauvaise chute et retombe sur la nuque. Le gaillard ne sent plus ses jambes et hélas, dans des conditions très précaires, il ne pourra pas retrouver sa mobilité. Le voilà tétraplégique et condamné à la "chaise". Il venait de passer le cap de la trentaine.

C'est sans faire de bruit que cette légende du sport belge a fait rugir son moteur une dernière fois ce jeudi. Là-haut, les discussions avec Joël Robert promettent d'être animées.