Spa Rally: Neuville et Cherain pour le show, Lefèbvre, Munster et Bux pour la gagne

Ce jeudi soir était présenté au Domaine de Malchamps l'édition 2022 du Spa Rallye, dernière manche du championnat de Belgique. Et la première bonne nouvelle est que tous les feux sont au vert et les accords confirmés pour une épreuve lors de laquelle l'accent sera plus que jamais mis sur la sécurité. On en reparlera ce vendredi dans un entretien avec l'organisateur présentant un magnifique parcours (les spéciales du dimanche s'annoncent particulièrement corsées) et une copieuse liste de 132 voitures engagées, 87 en BRC et 45 en VHRS.

La grosse attraction cette année nous vient encore du Mondial mais est Belge avec la présence de notre ambassadeur, dernier vainqueur du WRC au Japon, Thierry Neuville sur une BMW M3 Groupe A. Avec le numéro 1 sur les portières, le Saint-Vithois rivalisera en deux roues motrices et pour le spectacle avec la Porsche 997 de Cédric Cherain en quête du titre en R-GT.

Pour le reste, la lutte pour la victoire absolue devrait opposer la Citroën C3 du champion de Belgique français Stéphane Lefèbvre, la Hyundai de Grégoire Munster tout auréolé de son premier succès en WRC2 et la Skoda du régional Gino Bux visant son premier succès à l'échelon national. Avec les Citroën de Maxime Potty, Jos Verstappen et Cédric De Cecco en outsiders.

Notons enfin qu'un hommage sera rendu au regretté Bruno Blaise avec un Challenge à son nom récompensant le meilleur régional en 2WD Trophy.