"On n'hésitera pas à stopper ou annuler une spéciale si les gens sont mal placés"

Les 3 et 4 décembre, quatre semaines après le drame du Condroz ayant coûté la vie à deux jeunes spectateurs et treize jours seulement après l'accident mortel du rallyman amateur Bruno Blaise aux Crêtes, se disputera le Spa Rally. Une dernière manche du BRC dont le plus grand enjeu sera de montrer qu'une épreuve routière peut être mise sur pied en toute sécurité dans notre pays.

"Je tiens d'abord à dire qu'il n'est pas facile d'organiser un rallye dans le contexte actuel," avoue Christian Jupsin, le patron de DG Sport. "Après ces deux tragiques accidents fort différents. Il est important de se serrer les coudes et je remercie les bourgmestres ainsi que le gouverneur de la province pour leur soutien malgré les 0,1% d'anti-rallyes qui font beaucoup de bruit. Notre événement aura bien lieu et, contrairement à ce que prétendaient certaines rumeurs, il n'a jamais été question de l'annuler."

Le rallye est dans le collimateur?

"Il est clair qu'on nous attend au tournant. Mais je tiens tout de même à préciser ceci: Selon une récente étude française concernant les décès liés au sport en extérieur, 37% viennent du ski, 9% des sports mécaniques incluant la moto et 8% du cyclisme. Et l'on n'a jamais imaginé interdire les sports d'hiver!"

Des mesures spéciales ont-elles dû être prises?

"Nous avons eu une réunion avec les bourgmestres, la police et les pompiers après le Condroz, mais ils ont pu constater que tout était déjà bien pensé. Nous n'avons jamais eu de gros souci avec le public chez nous. On n'a rien dû changer. On fait tout ce qu'il faut. Il y aura de la police en renfort à certains endroits et des motards suivront les voitures ouvreuses et viendront donner un coup de mains si nécessaire aux commissaires dans les endroits les plus chauds. L'un des fléaux du rallye ce sont les nuisances pour les riverains auxquels nous accordons un grand respect. Les reconnaissances illicites et les rallyes pirates nous font beaucoup de tort. Samedi dernier encore, un bourgmestre nous a appelés pour nous signaler qu'il y avait pas mal de voitures bruyantes passant de nuit dans la vallée de la Lienne . Mais cela n'avait rien à voir avec notre organisation. On est fatigué des amalgames. La police est consciente du problème et va sévir pour empêcher ces soi-disants balades avec une moyenne à respecter. De notre côté, on a mis des caméras et des équipes de nuit dans nos spéciales et il n'y a strictement rien à signaler. Il ne faut vraiment pas faire le malin. Je vous garantis que le premier qui se fera prendre ne sera pas au départ."

Un message particulier aux spectateurs?

"Je pense qu'il est déjà passé, qu'ils seront plus attentifs et réfléchis d'eux-mêmes. L'image de notre discipline a déjà assez souffert. Ma fille Caroline qui est directrice de course a insisté pour que les infos remontent vite à elle. La consigne est claire: si des gens sont mal placés, en zone interdite, on n'hésitera pas à arrêter les départs ou à annuler la spéciale."