Comtoyou impérial pour la der' du WTCR à Djeddah, Magnus vainqueur en course 2

Les jeux étaient faits dès les qualifications de cette dernière manche de l'histoire du World TCR sur le circuit de Djeddah habituellement emprunté par la F1. Sur une voie royale vers son premier titre mondial, Mikel Azcona tuait tout suspense en décrochant six unités supplémentaires avec le troisième temps en Q2. Le jeune Espagnol, déjà champion de TCR Europe quatre ans plus tôt, devient le quatrième champion de l'histoire de cette coupe du monde de voitures de tourisme qui laissera sa place au TCR World Tour en 2023.

C'est donc pour la gloire que se déroulaient les deux dernières courses de la saison. Après avoir résisté aux assauts de Norbert Michelisz pendant une bonne partie des 28 tours, Nathanaël Berthon décrochait la victoire pour Comtoyou Racing. Le Français précédait le Hongrois pour 1,8 seconde tandis que Tom Coronel plaçait une deuxième Audi RS3 du team belge sur le podium. Après un long duel face au nouveau champion, Gilles Magnus prenait la 5ème place.

La Brabançonne a retenti pour l'ultime course de l'histoire du WTCR. Après avoir profité du carambolage ayant éliminé Franco Girolami (Audi), Nick Catsburg (Hyundai) et Attila Tassi (Honda), Gilles Magnus prenait la tête pour ne plus la lâcher jusqu'à l'arrivée qui se déroulait sous Safety Car suite à un incident entre Nathanaël Berthon et Rob Huff. "Après le cauchemar de Bahreïn, j'avais vraiment besoin de cette victoire, pour moi, pour le team et pour ma confiance", soufflait l'Anversois. Viktor Davidvosky permettait à Comtoyou de signer le doublé devant Mikel Azcona.

Aux championnats, Magnus termine 5ème, deux rangs derrière son équipier Berthon. Comtoyou Team DHL finit 3ème chez les teams (titre de Hyundai BRC) tandis que Hyundai est sacré chez les marques. Les Coréens auront donc tout raflé sur le front du WTCR à l'issue d'une saison bien houleuse. Rideau !