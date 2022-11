Le Condroz rétrogradé en D2 des rallyes

Comme on pouvait le craindre avant même le départ de cette 48ème édition noire, le Rallye du Condroz, jadis une des trois épreuves phares du championnat de Belgique avec Spa et Ypres, ne fera plus partie du Belgian Rally Championship l'an prochain.

Des lacunes au niveau de l'organisation, un parcours peu attrayant, des engagements pas respectés envers les concurrents du 2WD Trophy et surtout les problèmes liés à la gestion du public (souvent indiscipliné sur cette épreuve) ayant mené à un nouveau dramatique accident ont poussé les responsables du BRC (Belgian Rallye Championship) a opté pour le TAC Rallye (qui lui avait eu un rapport positif) comme sixième épreuve du championnat de D1 l'an prochain aux côtés aux côtés du Haspengouw, du Wallonie, de Ypres, de l'East Belgian et du Spa Rally.

Le Rallye du Condroz sera repris dans la nouvelle Belgian Rallye Cup, la division 2, "sous réserve des résultats de l'enquête relative à l'accident survenu récemment."