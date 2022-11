F2: Amaury Cordeel équipier de Doohan chez Virtuosi en 2023

Après un début de saison catastrophique avec un gros zéro pointé et même une exclusion d'un meeting, Amaury Cordeel s'est bien rattrapé en deuxième partie d'année en Formule 2. L'Anversois est rentré dans les points lors de quatre des six dernières courses et s'est classé bon cinquième puis sixième lors des finales d'Abu Dhabi où il a même été à deux tours de son premier podium. Plutôt encourageant pour 2023 où notre jeune représentant a décidé de changer de crèmerie. Il quitte donc le team Fritz Van Amersfoort pour rejoindre les rangs britanniques de Virtuosi Racing qui visera le titre avec l'Australien Jack Doohan. Le fils du quintuple champion du monde motos Mick a remporté trois courses cette année et effectué ses débuts en F1 avec Alpine lors de deux séances libres du vendredi.

"Je suis heureux de ma fin de saison et les tests à Abu Dhabi avec Virtuosi ont été concluants," a indiqué notre représentant à Autosportwereld. "J'ai donc décidé de signer avec eux. L'équipe est top et je sais que je peux encore m'améliorer. C'est donc prometteur pour 2023."

Dix-septième lors de son année d'apprentissage, le jeune homme de 20 ans pourra viser un Top 10 au championnat l'an prochain.