La nouvelle formule DS Penske de Stoffel Vandoorne:

C'est ce jeudi à 16h, pile au moment du coup d'envoi du match décisif pour la Belgique à la Coupe du Monde, que le team franco-américain DS Penske a présenté, à Paris, la nouvelle Formula E Gen 3 que piloteront la saison prochaine les deux champions de la discipline, le Français Jean-Eric Vergne et notre compatriote Stoffel Vandoorne. Un Belge très confiant sur ses chances de conserver le titre acquis cette année avec Mercedes:

"Cette équipe DS est très expérimentée, a déjà remporté des championnats. Nous possédons de tout ce qu'il faut pour remporter d'autres victoires et d'autres couronnes dans une compétition toujours plus relevée qui sera différente avec une auto beaucoup plus puissante."