Le championnat du monde de rallycross ne passera plus par Francorchamps

Signé par la défunte directrice du circuit Nathalie Maillet en plein boum du rallycross en 2018, quand les stars et les constructeurs se bousculaient encore dans la discipline, le contrat de cinq ans entre Francorchamps et le WRX devenu moribond depuis lors n'ira pas à son terme. Après trois éditions seulement (celle de 2020 avait été annulée en raison de la crise Covid), dont une dernière n'ayant pas du tout fait recette, le nouveau directeur du circuit Amaury Bertholomé a décidé d'arrêter les frais. Le Mondial de rallycross ne figure plus au calendrier 2023 du "plus beau circuit du monde" qui accueillera par contre fin juin une manche du nouveau World TCR Tour dans le cadre du meeting GT Open et de la venue du TCR Europe.

Les gigantesques gradins construits autour de la piste de rallycross devraient être utilisés pour d'autres activités destinées au public, leur déplacement s'avérant à priori trop coûteux.