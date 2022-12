Loubet Jr et Nicolas Gilsoul en tests au Devoluy pour préparer le Monte-Carlo

Après Spa ce week-end aux côtés de Gino Bux, Nicolas Gilsoul prendra la direction de la France pour participer au Rallye Devoluy, une épreuve dont certains équipages profitent généralement pour préparer le Rallye Monte-Carlo se disputant dans la région. L'ex-équipier de Thierry Neuville se retrouvera pour l'occasion dans le baquet de Pierre-Louis Loubet aux commandes d'une Ford Fiesta R5.

« L'objectif est de voir comment cela fonctionne entre nous deux, »nous a confié le Liégeois déjà en contact avec le jeune Corse depuis plus d'un an. Aujourd'hui, Vincent Landais ayant été confirmé pour une demie saison à côté de Sébastien Ogier, le fils d'Yves Loubet est à la recherche d'un nouvel équipier francophone expérimenté en WRC.«L'envie est là, mais rien n'est encore signé. Je n'ai même pas encore reçu d'offre. On prendra notre décision après le week-end prochain. »

A la clé, un programme complet de 13 courses visiblement en WRC avec une Ford Puma WRC1 de chez M-Sport qui alignera aussi à coup sûr, d'après nos infos, Ott Tanak.