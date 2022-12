Spa Rally: Stéphane Lefèbvre, sept extra!

Dernière manche du championnat de Belgique, le Spa Rally s'est achevé ce dimanche avec, c'est le principal, un bilan très positif en terme de sécurité. Aucun accident grave à déplorer, aucune spéciale annulée et un public globalement très discipliné et respectueux des consignes. Bravo à l'organisation de DG Sport et aux commissaires.